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Притворилась беременной, чтобы избежать ареста: в Талдыкоргане раскрыли обман

30 Октября 2026, 20:41
АВТОР
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pixabay.com 30 Октября 2026, 20:41
30 Октября 2026, 20:41
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Фото: pixabay.com

Попытка избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с помощью поддельной медицинской справки выявлена прокуратурой города Талдыкорган.

Как установлено в ходе проверки, женщина, управлявшая автомобилем Hyundai Sonata в нетрезвом состоянии, представила в суд справку частной клиники о беременности. Документ должен был послужить основанием для освобождения от ответственности.

Однако прокурорская проверка показала, что женщина в указанную клинику не обращалась, медицинское обследование не проходила, а справка о беременности ей не выдавалась.

По факту использования поддельного документа начато досудебное расследование по части 1 статьи 385 Уголовного кодекса РК.

При этом суд назначил женщине административное наказание в виде 15 суток ареста и лишения права управления транспортными средствами сроком на семь лет. Постановление суда вступило в законную силу.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

В прокуратуре области Жетісу напоминают, что использование поддельных документов влечёт ответственность, предусмотренную законодательством.

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