Притворилась беременной, чтобы избежать ареста: в Талдыкоргане раскрыли обман
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Попытка избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с помощью поддельной медицинской справки выявлена прокуратурой города Талдыкорган.
Как установлено в ходе проверки, женщина, управлявшая автомобилем Hyundai Sonata в нетрезвом состоянии, представила в суд справку частной клиники о беременности. Документ должен был послужить основанием для освобождения от ответственности.
Однако прокурорская проверка показала, что женщина в указанную клинику не обращалась, медицинское обследование не проходила, а справка о беременности ей не выдавалась.
По факту использования поддельного документа начато досудебное расследование по части 1 статьи 385 Уголовного кодекса РК.
При этом суд назначил женщине административное наказание в виде 15 суток ареста и лишения права управления транспортными средствами сроком на семь лет. Постановление суда вступило в законную силу.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
В прокуратуре области Жетісу напоминают, что использование поддельных документов влечёт ответственность, предусмотренную законодательством.
Самое читаемое
- Токаев и лидеры тюркских стран посетили концерт с участием Димаша Кудайбергена
- Более 490 тонн сельхозпродукции привезут из Акмолинской области на ярмарку в Астану
- Золото с бриллиантами исчезло вместе с подставкой
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств
- Казахстан поставит в Туркменистан 11 тысяч тонн бесшовных труб для нефтегазовой отрасли