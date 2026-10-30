Притворилась беременной, чтобы избежать ареста: в Талдыкоргане раскрыли обман

Попытка избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с помощью поддельной медицинской справки выявлена прокуратурой города Талдыкорган.

Как установлено в ходе проверки, женщина, управлявшая автомобилем Hyundai Sonata в нетрезвом состоянии, представила в суд справку частной клиники о беременности. Документ должен был послужить основанием для освобождения от ответственности.

Однако прокурорская проверка показала, что женщина в указанную клинику не обращалась, медицинское обследование не проходила, а справка о беременности ей не выдавалась.

По факту использования поддельного документа начато досудебное расследование по части 1 статьи 385 Уголовного кодекса РК.

При этом суд назначил женщине административное наказание в виде 15 суток ареста и лишения права управления транспортными средствами сроком на семь лет. Постановление суда вступило в законную силу.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

В прокуратуре области Жетісу напоминают, что использование поддельных документов влечёт ответственность, предусмотренную законодательством.