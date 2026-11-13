Прививка против рака: какую защиту уже получили 360 тысяч девочек в Казахстане

В Казахстане всё больше девочек получают защиту от вируса папилломы человека (ВПЧ), который может привести к развитию рака шейки матки. Первую дозу вакцины уже получили более 360 тысяч девочек. В этом году программа стала доступна и для подростков старшего возраста, передаёт BAQ.KZ.

Вакцинация против ВПЧ началась в сентябре 2024 года. По данным на 12 октября 2026 года, первую дозу препарата получили более 301,7 тысячи девочек в возрасте от 11 до 13 лет. Вторую прививку сделали 196,6 тысячи.

В 2026 году государство расширило программу иммунизации, включив в неё девочек от 14 до 17 лет. В этой возрастной группе первую дозу получили около 58,6 тысячи подростков, вторую – 19,1 тысячи.

Возможность защититься от опасных типов вируса появилась у большего числа казахстанских семей.

Почему важно сделать прививку заранее

Вирус папилломы человека широко распространён. Некоторые его типы способны вызывать изменения клеток, которые спустя годы могут привести к раку шейки матки.

Особенность вакцинации в том, что она помогает сформировать защиту ещё до возможного заражения. Именно поэтому прививку рекомендуют делать в подростковом возрасте.

Вакцина защищает от наиболее опасных типов ВПЧ, связанных с большинством случаев рака шейки матки. При этом она не даёт стопроцентной защиты от всех типов вируса, но существенно снижает риск развития заболевания в будущем.

Бесплатно и с согласия родителей

В Казахстане вакцинацию против ВПЧ проводят за счёт государства. Прививка добровольная, её делают только с согласия родителей или законных представителей.

По данным представленного мониторинга, среди вакцинированных девочек неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.

Получить подробную информацию о вакцинации, порядке её проведения и доступности препарата можно в поликлинике по месту прикрепления.

Расширение программы позволяет охватить профилактикой больше подростков. И хотя результат такой защиты невозможно оценить за один или два года, её главная цель – снизить риск онкологических заболеваний в будущем.