Прививка против рака: какую защиту уже получили 360 тысяч девочек в Казахстане
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В Казахстане всё больше девочек получают защиту от вируса папилломы человека (ВПЧ), который может привести к развитию рака шейки матки. Первую дозу вакцины уже получили более 360 тысяч девочек. В этом году программа стала доступна и для подростков старшего возраста, передаёт BAQ.KZ.
Вакцинация против ВПЧ началась в сентябре 2024 года. По данным на 12 октября 2026 года, первую дозу препарата получили более 301,7 тысячи девочек в возрасте от 11 до 13 лет. Вторую прививку сделали 196,6 тысячи.
В 2026 году государство расширило программу иммунизации, включив в неё девочек от 14 до 17 лет. В этой возрастной группе первую дозу получили около 58,6 тысячи подростков, вторую – 19,1 тысячи.
Возможность защититься от опасных типов вируса появилась у большего числа казахстанских семей.
Почему важно сделать прививку заранее
Вирус папилломы человека широко распространён. Некоторые его типы способны вызывать изменения клеток, которые спустя годы могут привести к раку шейки матки.
Особенность вакцинации в том, что она помогает сформировать защиту ещё до возможного заражения. Именно поэтому прививку рекомендуют делать в подростковом возрасте.
Вакцина защищает от наиболее опасных типов ВПЧ, связанных с большинством случаев рака шейки матки. При этом она не даёт стопроцентной защиты от всех типов вируса, но существенно снижает риск развития заболевания в будущем.
Бесплатно и с согласия родителей
В Казахстане вакцинацию против ВПЧ проводят за счёт государства. Прививка добровольная, её делают только с согласия родителей или законных представителей.
По данным представленного мониторинга, среди вакцинированных девочек неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.
Получить подробную информацию о вакцинации, порядке её проведения и доступности препарата можно в поликлинике по месту прикрепления.
Расширение программы позволяет охватить профилактикой больше подростков. И хотя результат такой защиты невозможно оценить за один или два года, её главная цель – снизить риск онкологических заболеваний в будущем.
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