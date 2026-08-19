Прививки при беременности повышают риск аутизма? Ответ Минздрава
Крупные исследования показали, что вакцинация во время беременности не повышает риск развития аутизма у ребенка.
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Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения прокомментировал распространенные среди будущих мам опасения о том, что вакцинация во время беременности может негативно повлиять на развитие ребенка, передает корреспондент BAQ.KZ.
В ведомстве сослались на результаты крупных международных исследований. В частности, ученые изучали, существует ли связь между вакцинацией беременных женщин и последующим развитием у детей расстройств аутистического спектра (РАС).
«В пяти крупных исследованиях рассматривалась вакцинация против гриппа, COVID-19, а также коклюша, дифтерии и столбняка. В них приняли участие десятки и сотни тысяч пар "мать – ребенок". Однако ни в одном из этих крупных исследований не было выявлено повышения риска РАС или нарушений раннего нейроразвития у детей после вакцинации матери», – говорится в сообщении.
В Комитете отметили, что высокая достоверность полученных данных обеспечивается большим количеством участников исследований, использованием медицинских регистров, а также учетом других факторов, которые потенциально могли повлиять на здоровье ребенка.
«Современные научные данные не подтверждают утверждение о том, что вакцинация во время беременности повышает риск развития аутизма у ребенка», – подчеркнули в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.
Ранее семейный врач Николай Сафонов также отвечал на вопросы о возможной связи вакцинации с аутизмом и объяснял причины роста заболеваемости корью.
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