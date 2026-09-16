Привлечение инвестиций: что сделало Правительство и что изменилось в этом году?

В Казахстане в работе по привлечению инвестиций приоритет отдается развитию производства, защите прав инвесторов и упрощению процедур, препятствующих реализации проектов. Какая работа была проведена в 2025 году в рамках поручений Президента и что изменилось в этом году? Корреспондент BAQ.KZ изучил официальные данные.

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании 2025 года поручил пересмотреть инвестиционную политику. Глава государства заявил о необходимости направлять средства в обрабатывающую промышленность, а также подверг критике бюрократию и дублирование функций в системе работы с инвесторами. Правительству было поручено разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций.

В этом направлении был внедрен принцип «заказа на инвестиции». Согласно отчету Комитета по инвестициям за 2025 год, регионам поручено анализировать потребности экономики и ежеквартально готовить конкретные инвестиционные предложения. То есть акиматы должны определять, какие производства необходимы региону, и искать под них инвесторов. Для ускорения согласования крупных проектов они взяты на прямой контроль Аппарата Правительства.

Для упрощения обслуживания инвесторов применялся механизм Fast Track – «зеленый коридор». По данным Правительства, к июлю 2025 года через эту систему 134 инвестора получили государственные услуги в ускоренном порядке.

По итогам прошлого года объем инвестиций вырос. Согласно уточненным данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в основной капитал было вложено 23,5 трлн теңге, а рост в сопоставимых ценах составил 16,7%. Инвестиции в обрабатывающую промышленность достигли примерно 3 трлн теңге, увеличившись на 39%. Этот показатель включает средства, направленные на строительство новых объектов, приобретение оборудования и модернизацию производства.

Одним из примеров того, как инвестиции превратились в реальное производство, стал завод KIA Qazaqstan в Костанае. Предприятие было запущено 21 октября 2025 года. По данным Акорды, в проект инвестировано 131,5 млрд теңге и создано 1 500 рабочих мест. Производственная мощность завода рассчитана на выпуск 70 тысяч автомобилей в год. Речь идет именно о мощности предприятия, а не о фактически произведенном количестве автомобилей.

Новые проекты не ограничиваются автомобильной промышленностью. В перечень предприятий, запущенных Правительством в 2025 году, входит и завод EkibastuzFerroAlloys в Павлодарской области. По официальным данным, в предприятие по производству ферросилиция инвестировано 92,4 млрд теңге, создано 800 рабочих мест.

Защиту инвесторов усилили

В этом году были усилены механизмы правовой защиты инвесторов. В сообщении Правительства от января 2026 года говорилось, что Комитет по возврату незаконно приобретенных активов Генеральной прокуратуры реорганизован в Комитет по защите прав инвесторов.

Функции инвестиционного омбудсмена возложены на Генерального прокурора, а в регионах начали работу инвестиционные прокуроры.

Кроме того, Правительство заявило о переходе к подходу, при котором инвесторам будут предлагать предварительно проработанные и согласованные проекты.

Продолжается и работа по сопровождению проектов. В первом квартале 2026 года Инвестиционный штаб рассмотрел 44 проекта общей стоимостью 25,5 млрд долларов. При этом данная сумма отражает совокупную стоимость рассмотренных проектов, а не объем уже поступивших в страну инвестиций.

Согласно майским данным Правительства, Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура разработали дорожную карту по сопровождению инвестиционных проектов. Работа предусматривает совершенствование процедур оформления договоров, предоставления земельных участков и закрепления ответственных за реализацию проектов.

Инвестиции продолжают расти

Статистика этого года также показывает рост объемов инвестиций. В январе–июле 2026 года в основной капитал было вложено 11,46 трлн теңге, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом 67,7% всех инвестиций были профинансированы за счет собственных средств хозяйствующих субъектов.

За этот же период инвестиции в обрабатывающую промышленность превысили вложения в горнодобывающий сектор. В обрабатывающую промышленность было направлено 1,68 трлн теңге, рост составил 36,1%. В горнодобывающую промышленность инвестировали 1,61 трлн теңге – показатель снизился на 3,3%. Источник – Бюро национальной статистики.

По данным Бюро национальной статистики, ситуация в регионах складывается неравномерно. За семь месяцев этого года объем инвестиций вырос в области Ұлытау на 94,4%, Жамбылской области – на 56,4%, Туркестанской области – на 37,5%.

В то же время в области Жетісу показатель снизился на 24,5%, в Шымкенте – на 14%, а в Карагандинской области – на 10,4%. Речь идет об изменении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Какие проблемы остаются

Вместе с тем административные барьеры по-прежнему сохраняются. На совещании в мае Премьер-министр Олжас Бектенов поднял вопросы формальных ответов на обращения инвесторов, нарушения сроков оказания государственных услуг и недостаточной координации между ведомствами.

Акимам было поручено взять ключевые проекты под личный контроль и не допускать затягивания процедур при предоставлении земельных участков, инфраструктуры и разрешительной документации.