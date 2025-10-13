Министр внутренних дел Ержан Саденов прокомментировал ход расследования громкого дела об убийстве Шерзата Полата и высказался о привлечении в него свидетельниц Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксыгелды, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Изначально это преступление было очевидным. Мы сразу установили и задержали подозреваемых. Да, это тяжкое преступление, и оценку ему мы дали с самого начала", - заявил Саденов.

По словам министра, в отношении названных гражданок состава преступления не усматривается.

"В част названных вами гражданок, состава там нет. Конечно, мы получили судебные представления, внимательно все рассмотрели. Это было очевидно с самого начала, но, тем не менее, мы тщательно проверили", - отметил он.

Саденов добавил, что повторная проверка была проведена по решению суда.