Привлекут ли к ответственности свидетельниц по делу об убийстве Шерзата Полата
Министр внутренних дел Ержан Саденов прокомментировал ход расследования громкого дела об убийстве Шерзата Полата и высказался о привлечении в него свидетельниц Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксыгелды, передает корреспондент BAQ.KZ.
"Изначально это преступление было очевидным. Мы сразу установили и задержали подозреваемых. Да, это тяжкое преступление, и оценку ему мы дали с самого начала", - заявил Саденов.
По словам министра, в отношении названных гражданок состава преступления не усматривается.
"В част названных вами гражданок, состава там нет. Конечно, мы получили судебные представления, внимательно все рассмотрели. Это было очевидно с самого начала, но, тем не менее, мы тщательно проверили", - отметил он.
Саденов добавил, что повторная проверка была проведена по решению суда.
"Суд ранее обязал нас дополнительно изучить материалы. Мы это сделали, и подтверждаем: состава преступления нет", - заключил глава МВД.
