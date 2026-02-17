  • Главная
Суд Панфиловского района области Жетысу рассмотрел резонансное дело об истязании четырехлетнего ребенка.

Вчера 2026, 23:24
Фото: кадр из видео

Суд Панфиловского района области Жетысу рассмотрел резонансное дело об истязании четырехлетнего ребенка, сообщает BAQ.kz

По материалам дела, 18 января 2026 года женщина наказала сына за открытую воду в ванной: привязала его к батарее и нанесла удары по разным частям тела. Ребенок получил ушибы и гематомы. Происходящее сняли на видео и распространили в мессенджерах.

Женщину судили по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего». Однако экспертиза установила у нее врожденное психическое расстройство. В момент произошедшего она не осознавала характер своих действий и не способна участвовать в процессе.

Суд освободил ее от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар. Дети помещены в специализированное учреждение. Решение пока не вступило в законную силу.

