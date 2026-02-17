Привязала к батарее и избила: мать из Жаркента отправили на принудительное лечение
Суд Панфиловского района области Жетысу рассмотрел резонансное дело об истязании четырехлетнего ребенка, сообщает BAQ.kz.
По материалам дела, 18 января 2026 года женщина наказала сына за открытую воду в ванной: привязала его к батарее и нанесла удары по разным частям тела. Ребенок получил ушибы и гематомы. Происходящее сняли на видео и распространили в мессенджерах.
Женщину судили по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего». Однако экспертиза установила у нее врожденное психическое расстройство. В момент произошедшего она не осознавала характер своих действий и не способна участвовать в процессе.
Суд освободил ее от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар. Дети помещены в специализированное учреждение. Решение пока не вступило в законную силу.
