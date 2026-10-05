Призовое место в конкурсе принесло селу в Казахстане новый спорткомплекс

В Туркестанской области призовое место сельского конкурса обернулось вполне конкретным результатом для жителей. В Жуантобе Созакского района построили новый спортивный комплекс с залами для борьбы, бокса и тренировок.

В 2025 году Жуантобе заняло третье место в областном конкурсе «Үлгілі ауыл». После этого на строительство нового объекта выделили средства из областного и районного бюджетов.

Для села это заметное приобретение. Теперь детям и подросткам не придется рассчитывать только на школьный спортзал или ездить за полноценными тренировками в более крупные населенные пункты.

Как призовое место превратилось в стройку

Строительство спорткомплекса на улице Батырбека Достайулы началось в мае 2026 года. Завершить объект успели к 80-летию Жуантобе.

Внутри оборудовали залы для борьбы и бокса, тренажерный зал, медицинский кабинет, помещения для тренеров, душевые и подсобные комнаты.

В акимате рассчитывают, что комплекс станет постоянным местом для занятий сельской молодежи и поможет развивать массовый спорт.

Почему история Жуантобе шире одного здания

Призовое место село получило за активность и сплоченность жителей. В последние годы здесь занимались благоустройством, чистотой и внешним видом населенного пункта.

На открытии комплекса аким Созакского района Мухит Турысбеков отдельно отметил вклад самих сельчан.

Новый спорткомплекс показывает, как подобные конкурсы могут закончиться не только дипломом или памятной табличкой. В Жуантобе награда получила продолжение в объекте, которым будут пользоваться дети, молодежь и будущие спортсмены села.