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Призрак старой Астаны: Как выглядит аварийная застройка идущая под снос

Мы застали людей в процессе переезда.

24 Сентября 2026, 14:31
АВТОР
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Артем Чурсинов 24 Сентября 2026, 14:31
24 Сентября 2026, 14:31
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Фото: Артем Чурсинов

 

Двухэтажный дом №8 по улице Құсжолы сегодня постепенно пустеет. Щитосборное здание, затерявшееся среди частного сектора и камышовых зарослей, построили еще в 1956 году. После обследования в 2022 году его признали аварийным. Износ дома составляет 62%.

 

У крыльца скопился мусор. За входной дверью – просторная площадка, от которой в разные стороны расходятся два коридора. Вдоль лестничного пролета по стене проходят трубы, рядом за металлической решеткой спрятаны другие коммуникации.

 

Во время съемки нам встретился только один местный житель. Говорить на камеру он отказался, но рассказал, что людей в доме почти не осталось. Большинство семей уже переехали, а к зиме, по его словам, здание должно полностью опустеть.

Словно доказательство этому одна из квартир на первом этаже оказалась открыта. Её последние жильцы уже перевезли вещи, оставив, видимо, только старое и не нужное.

Главными жильцами этого здания до сноса станут голуби, которые уже облюбовали чердак.

Дом №8 по улице Құсжолы – один из аварийных объектов, которые планируют расселить в Астане. В этом году по программе реновации переселению подлежат 25 зданий.

Некоторые из них мы уже показывали в программе «Это вам не Лондон». Новый выпуск доступен на YouTube-канале BAQ.KZ. Помимо дома на улице Құсжолы, съемочная группа побывала еще на двух аварийных объектах столицы.

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