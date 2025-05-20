19 мая в центральной районной больнице города Аягоз скончался военнослужащий срочной службы. Причиной смерти стала гипертоксическая (молниеносная) форма бактериального менингита — одна из самых тяжёлых и быстро развивающихся форм заболевания, передает BAQ.KZ.

По официальной информации, 16 мая вечером солдат был госпитализирован в военный госпиталь Аягоза с симптомами недомогания и высокой температуры. Первичное лечение не дало результата, и 17 мая, после проведения дополнительных обследований (УЗИ и КТ), его перевели в районную больницу.

На следующий день, 18 мая, состояние военнослужащего резко ухудшилось. Несмотря на экстренную помощь и интенсивную терапию в реанимации, спасти его не удалось.

Солдат проходил срочную службу с 25 апреля 2025 года, он был призван из Северо-Казахстанской области. В связи со смертью возбуждено уголовное дело.

Командование Сухопутных войск выразило соболезнования родным погибшего и заверило, что семье будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.