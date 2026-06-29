Призёрам зимней Паралимпиады выплатили более 388 млн тенге

Правительство Казахстана утвердило выплату денежных вознаграждений победителю и призёрам XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года, которые прошли в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо. Общая сумма выплат спортсменам и их тренерам составила более 388 миллионов тенге.

Государственные премии получили паралимпийцы Ербол Хамитов, Александр Герлиц и Владислав Кобаль, а также их первые, личные и главные тренеры.

Ербол Хамитов был отмечен за успешные выступления в парабиатлоне, паралыжных гонках и лыжной эстафете. Александр Герлиц получил вознаграждение за результаты в паралыжных гонках и эстафете, Владислав Кобаль – за выступление в паралыжной эстафете.

Размер денежных премий

В соответствии с действующим законодательством спортсменам выплачены следующие денежные вознаграждения:

Ербол Хамитов – 350 тысяч долларов США за две завоёванные медали и занятые места в эстафете;

– за две завоёванные медали и занятые места в эстафете; Александр Герлиц – 40 тысяч долларов США ;

– ; Владислав Кобаль – 10 тысяч долларов США.

Кроме спортсменов, денежные премии получили и их тренеры, принимавшие участие в подготовке национальной команды.

Какая поддержка предусмотрена чемпиону

Помимо денежного вознаграждения, чемпион зимних Паралимпийских игр получит дополнительную поддержку со стороны местных исполнительных органов.

В частности, акимат предоставит спортсмену бесплатную квартиру из коммунального жилищного фонда.