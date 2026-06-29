Призёрам зимней Паралимпиады выплатили более 388 млн тенге
Денежные премии получили казахстанские спортсмены, завоевавшие медали на Паралимпийских играх 2026 года в Италии, а также их тренеры.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Правительство Казахстана утвердило выплату денежных вознаграждений победителю и призёрам XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года, которые прошли в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо. Общая сумма выплат спортсменам и их тренерам составила более 388 миллионов тенге.
Государственные премии получили паралимпийцы Ербол Хамитов, Александр Герлиц и Владислав Кобаль, а также их первые, личные и главные тренеры.
Ербол Хамитов был отмечен за успешные выступления в парабиатлоне, паралыжных гонках и лыжной эстафете. Александр Герлиц получил вознаграждение за результаты в паралыжных гонках и эстафете, Владислав Кобаль – за выступление в паралыжной эстафете.
Размер денежных премий
В соответствии с действующим законодательством спортсменам выплачены следующие денежные вознаграждения:
- Ербол Хамитов – 350 тысяч долларов США за две завоёванные медали и занятые места в эстафете;
- Александр Герлиц – 40 тысяч долларов США;
- Владислав Кобаль – 10 тысяч долларов США.
Кроме спортсменов, денежные премии получили и их тренеры, принимавшие участие в подготовке национальной команды.
Какая поддержка предусмотрена чемпиону
Помимо денежного вознаграждения, чемпион зимних Паралимпийских игр получит дополнительную поддержку со стороны местных исполнительных органов.
В частности, акимат предоставит спортсмену бесплатную квартиру из коммунального жилищного фонда.
Самое читаемое
- Крушение вертолета крупнейшей нефтяной компании: никто не выжил
- В Астане обрушился потолок в столовой старого вокзала: в КТЖ сделали заявление
- Минэнерго ответило на жалобы из-за очередей за автогазом в Мангистау
- Осужденных по делу Яны Легкодимовой этапировали в «Черный беркут»
- Во Франции от аномальной жары погибли уже около тысячи человек