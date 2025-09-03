В Казахстане изменились правила предоставления отсрочки от срочной воинской службы: теперь она будет предоставляться только один раз для каждого уровня образования и исключительно на время очного обучения, передает BAQ.KZ. Новые поправки в законодательство о военно-патриотическом воспитании презентовали на пресс-конференции в СЦК представители Генштаба ВС РК.

Заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Фархат Айдарбаев уточнил, что отсрочка распространяется на студентов вузов, магистратуры, докторантуры и резидентуры, а также на учащихся духовных учебных заведений, зарегистрированных в соответствии с законодательством Казахстана. Однако для казахстанцев, проходящих дистанционное обучение за рубежом, послаблений не будет — такая форма обучения не дает права на отсрочку.

Среди других нововведений — возможность для граждан, уже отслуживших положенный срок срочной воинской службы, отказаться от обязательной отработки по госзаказу без возмещения затрат государства на их обучение. Айдарбаев напомнил и об ответственности за уклонение: от административных штрафов за неявку в военкомат (5 МРП) и отказ от медосвидетельствования (3 МРП) — до уголовного наказания за умышленное уклонение. В последнем случае призывнику грозят штраф до 1000 МРП, исправительные или общественные работы, а также ограничение либо лишение свободы на срок до одного года.