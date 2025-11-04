В Семее вынесен приговор мужчине, признанному виновным в пропаганде терроризма с использованием интернет-ресурсов, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, находясь в учреждении уголовно-исполнительной системы №20, осужденный М. распространял через мессенджеры WhatsApp и Telegram видео- и текстовые материалы религиозно-экстремистского содержания. В них содержались призывы к вооружённому джихаду, оправдание террористической деятельности и высказывания, разжигающие религиозную вражду.

Согласно заключениям судебных религиоведческих и психолого-филологических экспертиз, представленные материалы содержали признаки пропаганды терроризма и насилия.

Суд квалифицировал действия М. по части 2 статьи 256 УК РК — "Пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций".

С учётом рецидива и высокой общественной опасности преступления суд назначил ему 9 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. С частичным присоединением неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательный срок составил 10 лет лишения свободы.