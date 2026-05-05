Призывник с IT-навыками повысил эффективность армейских процессов

В современной армии всё большее значение приобретают не только физическая подготовка и дисциплина, но и цифровые навыки военнослужащих, передает BAQ.kz.

Многие задачи сегодня решаются с помощью технологий – от защиты информации до автоматизации рабочих процессов.

Ярким примером этого стал ефрейтор Комрон Тулабоев, представитель нового поколения военных, для которых IT-компетенции становятся частью службы.

Комрон вырос в семье педагогов, где большое внимание уделялось образованию. Он старший из четырёх детей и с детства отличался ответственностью и стремлением к развитию. После окончания школы, университета и магистратуры у него были возможности для гражданской карьеры, однако в 2025 году он был призван на военную службу.

Сначала он проходил службу как обычный солдат, но вскоре его знания в сфере информационных технологий оказались востребованы.

По собственной инициативе он разработал и внедрил несколько цифровых решений. Среди них – система мониторинга информационной безопасности, онлайн-платформа для взаимодействия военнослужащих, а также инструменты для оцифровки данных. Эти разработки помогли ускорить работу, упростить процессы и улучшить управление информацией.

Сам военнослужащий отмечает, что армейская служба дала ему возможность применить свои знания на практике и принести пользу делу.

Этот пример показывает, что современные вооружённые силы нуждаются не только в физически подготовленных военнослужащих, но и в специалистах в сфере цифровых технологий. Такие кадры помогают повышать эффективность работы армии и отвечать на современные вызовы.