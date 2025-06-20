На автомобильном пункте пропуска Маштаково, расположенном в Оренбургской области на границе с Казахстаном, сегодня проводятся технические работы по обслуживанию пункта инспекционного досмотра и контроля (ПИДК), передает BAQ.KZ. В связи с этим возможно временное скопление транспорта, особенно на въезд в Россию. Ожидается, что работы завершатся к 22:00 по местному времени.

Федеральное государственное казённое учреждение "Росгранстрой" призвало водителей и особенно грузоперевозчиков учитывать ситуацию при планировании маршрута. Участникам движения рекомендуется заранее предусмотреть дополнительное время на пересечение границы или, при возможности, воспользоваться альтернативными пунктами пропуска - Теплое (доступен только для граждан России и Казахстана) или Илек, который продолжает работу в штатном режиме.

В ведомстве отметили, что временные неудобства связаны с необходимостью планового технического обслуживания и направлены на обеспечение бесперебойной и безопасной работы пропускного пункта.