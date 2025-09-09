Костанайский областной роддом начали капитально ремонтировать после размещения в нем на время пандемии ковидного госпиталя, но переделки не могут завершить по сей день. Если сроки сдачи затянут, роддом станет вторым скандальным медицинским учреждением в регионе - после детской областной больницы. Подробности в материале корреспондента BAQ.kz.

Капитальный ремонт здания Костанайского областного роддома начали осенью прошлого года. Заказчик работ - региональная областная больница, в состав которой и входит роддом. Еще несколько лет назад он был самостоятельной административной единицей, но после реформ в здравоохранении стал перинатальным центром. Теперь этот центр занимает корпус №3 в большом здании больницы. Подрядчик обещал обновить здание к 1 июню этого года. Однако к началу лета оно так и не открылось, а недавно было объявлено, что сроки окончания ремонта сдвигаются на начало октября. Хотя, как оказалось, и это не окончательная дата, и конкретных сроков сдачи пока не знает никто.

Простаивал два года

Осенью прошлого года, когда в управлении здравоохранения сообщили о начале капитального ремонта перинатального центра, много говорили о внутреннем переустройстве всего здания. Главным новшеством называли большой комплекс чистых помещений с целой сетью воздухообменных систем, которые регулярно поддерживают свежесть воздуха. Это необходимо в здании роддома, ведь от чистоты и стерильности зависит качество родов и хирургических операций.

В Управлении здравоохранения области тогда сообщали, что сумма капитального ремонта около 1 млрд тенге. Это без учета переделки фасада здания, которое по проекту менять никто не планировал. Хотя в облздраве признавали: костанайский роддом простоял без капитальных переделок больше 20 лет. Кроме того, во время пандемии корпус №3 областной больницы превратился в инфекционный госпиталь, где лечили ковидных больных. Почему под него нужно было отдать именно роддом никто толком не пояснял. В облздраве лишь сообщали, что времени было мало, помещений не хватало, а здание было оборудовано всем необходимым.

Когда пандемию отменили роддом так и не заработал. Видимо, медики опасались отдавать его снова для размещения рожениц и младенцев. В связи с чем здание просто простаивало с 2022 года. Сначала на его капитальный ремонт не было средств, потом долго искали подрядчика.

И вот наконец в сентябре 2024 года нашли. Им стало карагандинское ТОО Rakada Group. Несколько лет назад оно ремонтировало родильный дом в Аркалыке, поэтому опыт у компании в этой сфере имеется. Строители довольно быстро демонтировали "внутренности" помещения, огородили проход к зданию и приступили к необходимым работам. Роды принимали в здании городского роддома, расположенного по соседству. И пациенты, и медики рассчитывали, что к началу лета, когда устанавливается жара и инфекции распространяются быстрее, роженицы получат новое здание с обновленной стерильной системой.

Сроки сдачи размыты

На днях выяснилось, что срок сдачи здания уже затянулся больше, чем на три месяца от первоначально обозначенного. В связи с чем заказчики работ - представители костанайской областной больницы - подали в суд на подрядчика за срыв сроков. Однако подрядчик сообщил, что затянул с ремонтом не по своей вине.

"Не сдали вовремя отремонтированное здание, потому что заказчик не мог оплатить нам выполненные работы. Говорил, что нет денег. Как только деньги появились, мы продолжили работы. Сейчас монтируем систему вентиляции, потому приступим в внутренней отделке", - сообщил руководитель ТОО Rakada Group Жанибек Абикаев.

Подрядчик заверяет, что основные работы уже завершены. Появился комплекс чистых помещений с воздухообменной системой, вместо старой кафельной плитки в здании теперь панели из нового пластика, установлены лифты. Полностью заменена система водоснабжения и электроснабжения. Остались мелочи - доделать вентиляцию, без установки которой строители не могли приступить к отделочным работам. Хотя времени на это все-таки нужно чуть больше, чем определил заказчик.

Сейчас вход в здание роддома больше напоминает строительную площадку. Везде мусор, старые оконные рамы, рядом новые кирпичные блоки. Часть окон и стен еще не доделаны. Не похоже, что все успеют меньше, чем за месяц.

По словам Жанибека Абикаева, в суде он просил заказчика работ продлить сроки работ, потому что ему вовремя не оплатили работы. После недолгих судебных разбирательств удалось заключить медиативное соглашение. Срок сдачи роддома после ремонта официально продлен до 1 октября. Однако уже сейчас он заявляет, что ремонт продлится до 1 ноября.

"С подрядчиком заключили медиативное соглашение, которое он обещал суду исполнять. Средства выделены немалые, поэтому выдавали их в два этапа. Около половины суммы в прошлом году, другую половину - в этом. Подрядчик обещал расширить штат сотрудников и успеть завершить ремонт к 1 октября", - сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области Ерболат Доспанов.

Если в облздраве говорят о сумме около 1 млрд тенге, то подрядчик заявляет, что получил лишь полмиллиона за весь ремонт. Но, как оказалось, у управления здравоохранения в планах не только закончить ремонт, но и превратить корпус №3 в большое гинекологическое отделение. В нем смогут рожать не только жительницы города, но и всей области.

Медики добавляют, что костанайский роддом открылся в 1993 году, к концу которого в его здании на свет появился первый малыш. Сейчас средняя рождаемость в костанайском перинатальном центре около 2 000 детей в год. В штате около 70 сотрудников, среди которых акушеры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи, хирурги.

Не повторит ли судьбу детской больницы?

Пока представители облздрава строят планы по открытию полноценного гинекологического отделения на базе областного роддома, костанайцы переживают, что его постигнет участь детской областной больницы. Напомним, ремонт здания начали в июле 2020 года и обещали завершить к началу февраля 2021 года. Времени давалось в два раза меньше, чем на ремонт областного роддома, в сумма ремонта была больше -1,2 млрд тенге.

Однако ремонт не завершен по сей день - спустя больше 5 лет после первоначально обозначенных сроков. Все это время между заказчиком работ и подрядчиков длятся судебные тяжбы. Заказчик стандартно обвиняет ремонтников в затягивании сроков, подрядчик - в не вовремя освобожденных помещениях, к обновлению которых не смогли приступить в указанный по договору срок.

С тех пор на посту управления здравоохранения, являющемся заказчиком работ по ремонту детской областной больницы, сменилось несколько руководителей. Буквально в июне этого года последний из них Данияр Джандаев заявлял, что на завершение ремонтных работ нужно еще 1,5 млрд тенге и сейчас разрабатывается новая проектно-сметная документация на эту сумму. А уже в середине июля стало известно, что Джандаев покинул пост в связи с переездом. Однако это оказалось неправдой. В конце августа суд санкционировал арест экс-главы руководителя управления здравоохранения. По какому делу и по какой статье следователи не разглашают до сих пор.

Отметим, что все эти судебные тяжбы ударили по больным детям. Сначала из-за ремонта здания больницы их разместили по пяти корпусам различных медицинских учреждений, что вызвало негодование родителей. Ведь иногда койки ставили прямо в коридорах и без того не приспособленных для лечения детей учреждений.

С 2023 года лечить детей начали в бывшем ковидном центре, расположенном в микрорайоне Аэропорт. После отмены пандемии оно простаивало, а облздрав нес затраты на его содержание. Тогда медикам пришлось признать, что нареканий родителей были обоснованными, хотя ковидный госпиталь вместо полноценной детской больницы их особо не обрадовал. Но за неимением лучшего детей лечат там и сейчас.

Если ремонт здания областного родильного дома, затянется снова, то это будет уже второй резонансный случай с медицинским объектом Костаная. Причем, таким объектом, который ставит под удар детей и малышей, не говоря уже об имидже всего областного здравоохранения. По факту в регионе сейчас два крупных медицинских учреждения, ремонты которых не окончены, а дети вынуждены пребывать в других помещениях.

Фото и видео: Аскар Кенжетаев.