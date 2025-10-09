Казахстан и Россия ищут пути решения проблемы, возникшей из-за новых норм миграционного законодательства РФ, ограничивших пребывание иностранных граждан, включая казахстанских водителей, на территории России, передает BAQ.KZ.

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел оперативное совещание с участием представителей госорганов, Пограничной службы, МИД, Комитета миграционной службы МВД, заместителей акимов приграничных регионов и депутата Мажилиса. Основной темой стало скопление грузового транспорта на пунктах пропуска при въезде в РФ и жалобы водителей на новые правила въезда.

С 1 января 2025 года в России действует закон, согласно которому иностранцы могут находиться в стране без регистрации не более 90 дней в течение календарного года, вне зависимости от количества пересечений границы. Ранее этот срок составлял 180 дней. Ограничение распространяется и на водителей, выполняющих международные грузовые и пассажирские перевозки. Кроме того, пребывание в Беларуси теперь засчитывается как нахождение в России, поскольку страны образуют Союзное государство, что дополнительно сокращает срок пребывания.

По данным Пограничной службы КНБ, ограничения не действуют для граждан, оформивших вид на жительство или разрешение на временное проживание. В Казахстане аналогичные требования (90 дней в течение полугода) не применяются к водителям международных рейсов, что соответствует международной практике.

Ситуацию осложнили начавшиеся в сентябре рейдовые мероприятия в России по борьбе с серым импортом, из-за чего время прохождения досмотра на границе значительно увеличилось.

Депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы отметил, что новые правила затронули не только международных перевозчиков, но и водителей, работающих внутри стран ЕАЭС. Многие из них уже исчерпали лимит пребывания в РФ и вынуждены ждать нового года, чтобы вернуться к работе. Некоторые водители, превысившие лимит, получили уведомления о необходимости покинуть страну.

Казахстанская сторона ведет переговоры с российскими коллегами на разных уровнях. 7 октября Серик Жумангарин обсудил проблему с послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным. Обе стороны выразили готовность оперативно урегулировать ситуацию. В ЕЭК направлено официальное обращение о признании сложившихся ограничений барьером для внешней торговли. Вопрос будет рассмотрен 13 октября на площадке ЕЭК и 7 ноября — на заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству Казахстана и России.