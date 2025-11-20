Проблема освещения Усть-Каменогорска будет решена в первой половине 2026 года
По его словам, проблема уличного освещения не связана с переводом времени.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Проблема уличного освещения в Усть-Каменогорске будет полностью решена в первой половине следующего года. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Отвечая на вопрос о жалобах жителей на неосвещённые улицы, аким отметил, что ситуация не связана с переводом времени.
"Проблема уличного освещения не связана с переводом времени. В своё время мы реализовывали проект по модернизации освещения совместно с Европейским банком реконструкции и развития", – рассказал Сактаганов.
По его словам, в ходе реализации проекта были выявлены нарушения законодательства, а виновные лица понесли наказание.
"Сейчас мы устраняем последствия – уровень освещённости на некоторых улицах оказался ниже нормы. Мы ведём необходимую работу, чтобы довести показатели до требуемого уровня. Постепенно этот вопрос будет полностью решён", – пояснил Сактаганов.
На уточняющий вопрос о сроках он ответил:
"Проблема освещения города будет полностью решена в первой половине следующего года", – заверил аким ВКО.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- В Шымкенте накрыли подпольный алкогольный цех
- Казахстан может запустить национальный автомобильный бренд: что известно о проекте
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде
- В Атырауской области 10-летний ребёнок жил без документов и не ходил в школу