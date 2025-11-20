Проблема уличного освещения в Усть-Каменогорске будет полностью решена в первой половине следующего года. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о жалобах жителей на неосвещённые улицы, аким отметил, что ситуация не связана с переводом времени.

"Проблема уличного освещения не связана с переводом времени. В своё время мы реализовывали проект по модернизации освещения совместно с Европейским банком реконструкции и развития", – рассказал Сактаганов.

По его словам, в ходе реализации проекта были выявлены нарушения законодательства, а виновные лица понесли наказание.

"Сейчас мы устраняем последствия – уровень освещённости на некоторых улицах оказался ниже нормы. Мы ведём необходимую работу, чтобы довести показатели до требуемого уровня. Постепенно этот вопрос будет полностью решён", – пояснил Сактаганов.

На уточняющий вопрос о сроках он ответил: