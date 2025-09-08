Депутат Сената Марат Кожаев заявил, что в Казахстане необходимо установить четкие правила пользования средствами мобильного транспорта, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, сегодня прокатные компании фактически не несут никакой ответственности.

"Кому попало сдают, кто попало, как попало пользуются. Проблема не в самокатах или велосипедах, а в головах людей. Мы не знаем, как ими правильно пользоваться, чтобы не мешать другим", – отметил сенатор.

Кожаев подчеркнул, что регулирование должно включать не только воспитательные и образовательные меры, но и ужесточение требований к кешеринговым компаниям.

Он добавил, что вопрос безопасности и культуры пользования мобильным транспортом должен быть на контроле государства.