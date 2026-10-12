Проблемные ЖК Алматы: для дольщиков Esentai City, Monblanc и других объектов нашли решения

В Алматы продвигается работа по урегулированию проблем долгостроев и защите прав дольщиков. Межведомственная комиссия, созданная по поручению акима города Дархана Сатыбалды, определила дальнейшие шаги по нескольким проблемным жилым комплексам.

Как сообщили в городском акимате, по ЖК Esentai City удалось урегулировать вопрос снятия арестов с недвижимости, что позволит продолжить работу по строительству объекта.

Для дольщиков ЖК «Достар Делюкс» подготовлен механизм возмещения ущерба, который уже представлен инициативной группе собственников.

По жилому комплексу Monblanc определён инвестор, готовый выкупить земельный участок, продолжить строительство и возместить ущерб дольщикам. В настоящее время готовятся соответствующие соглашения между инвестором и собственниками.

Отдельная работа ведётся по двум незаконным жилым комплексам — Pine Hill и Sky Club. По фактам, связанным с застройщиком, расследовалось уголовное дело. Комиссия достигла договорённости с инвестором, которому планируется передать земельные участки после снятия арестов и восстановления утраченных документов. В дальнейшем инвестор должен будет взять на себя обязательства по погашению задолженности перед дольщиками.

Вопросы других проблемных объектов также остаются на контроле комиссии. В их числе ЖК «Швейцария» и Silver Hills, по которым ожидается завершение расследований уголовных дел.

В состав межведомственной комиссии вошли представители правоохранительных органов, местных исполнительных и других государственных органов.

Как ранее пояснил руководитель управления градостроительного контроля Олжас Тулебаев на заседании городского маслихата, для каждого проблемного объекта планируется определить индивидуальный механизм решения, ответственного оператора и сроки реализации. Решения комиссии должны обеспечить согласованную работу государственных органов и позволить перейти к практическим результатам — завершению строительства либо предоставлению альтернативных вариантов помощи дольщикам.

Горожанам рекомендуют проверять документы застройщика перед покупкой квартиры в новостройке. Уточнить статус объекта можно через справочный WhatsApp-канал управления градостроительного контроля: +7 705 89 66 000.