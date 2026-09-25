Проблему, которую поднимали с 2017 года, решают в селе Талдысай

В Нуринском районе Карагандинской области продолжается модернизация системы водоснабжения. В прошлом году доступом к качественной питьевой воде обеспечили все 37 сельских населенных пунктов района. Теперь основное внимание уделяют обновлению инженерных сетей и подведению воды непосредственно к жилым домам.

Один из проектов реализуется в селе Талдысай. В этом году здесь реконструируют около 5,4 километра внутренних сетей водоснабжения. Основная часть работ уже завершена.

Как рассказал председатель общественного совета села Рысбай Жунисов, вопрос водоснабжения оставался актуальным на протяжении нескольких лет.

«Этот вопрос поднимался еще с 2017 года. Из-за отсутствия необходимых условий люди не переезжали в село, молодежь здесь не оставалась. Теперь ситуация меняется», – рассказал он.

По его словам, в Талдысай начали переезжать семьи из южных регионов Казахстана, которым оказывается необходимая социальная поддержка.

Реконструкция водопровода ведется за счет средств местного бюджета и при поддержке недропользователей.

«В нашем селе на протяжении нескольких лет была непростая ситуация с водой. Но вокруг нас работают недропользователи, благодаря их технике и финансовой поддержке мы прокладываем водопровод. Жители очень довольны», – рассказала аким села Асемгул Нуртаева.

Работы идут и в других населенных пунктах района. В Балыктыколе пробурили новую эксплуатационную скважину и обустроили водовод. Ожидается, что это повысит надежность водоснабжения села.

В Малайкудуке устанавливают комплексный блок-модуль очистки воды. Трубопровод от магистральной сети до места установки оборудования уже проложен. Сейчас подрядчик занимается сборкой и монтажом комплекса.

На сегодняшний день доступом к качественной питьевой воде обеспечены все 37 сельских населенных пунктов Нуринского района.