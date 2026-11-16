Проблему нашли, а помочь некому: Аймагамбетов поднял острый вопрос в школах

В Казахстане предложили пересмотреть зарплаты школьных психологов и социальных педагогов. Низкая оплата труда и растущая нагрузка затрудняют привлечение специалистов, особенно в сельские школы. Об этом на правительственном часе в Курултае заявил депутат Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, несмотря на усиление системы защиты прав детей, кадровый дефицит остается одной из основных проблем. Особенно остро ощущается нехватка психологов, социальных и специальных педагогов.

Аймагамбетов отметил, что за последние годы численность сотрудников органов опеки и попечительства увеличилась с 303 до 1 029 человек. Во всех регионах созданы управления по защите прав детей. Однако даже после расширения штата специалистов по-прежнему недостаточно.

Почему специалисты не идут работать в школы

Одной из главных причин кадрового дефицита депутат назвал низкую заработную плату.

«Зарплата психологов и социальных педагогов низкая, а нагрузка растет. Без достойной зарплаты и надбавок привлечь специалистов, особенно в отдаленные районы, очень трудно», – заявил Аймагамбетов.

По его словам, нехватка кадров может снизить эффективность новых механизмов защиты детей. В образовательных организациях внедряются методики раннего выявления насилия, буллинга и суицидальных рисков. Однако обнаружить проблему недостаточно – ребенку необходимо своевременно оказать профессиональную помощь.

«Мы внедряем методики выявления насилия, буллинга, суицидального риска. Это важный шаг. Но что будет, если после выявления проблемы не окажется специалиста, который будет ее решать? Поэтому вопрос зарплаты нужно решать» – отметил депутат.

Как оценивать эффективность психологической помощи

Аймагамбетов подчеркнул, что результативность профилактической работы необходимо оценивать не количеством проведенных диагностик, а тем, насколько быстро ребёнок получил необходимую поддержку.

При этом, по мнению депутата, нельзя перекладывать всю ответственность исключительно на школьных психологов. Необходима совместная работа образовательных организаций, родителей и медицинских служб.

Он также обратил внимание на внедрение информационных систем в сфере защиты детей. По его словам, важно создать единую систему, в которой данные будут надёжно защищены, вместо использования разрозненных цифровых баз.

Депутат считает, что решение кадровых вопросов, включая повышение оплаты труда и введение надбавок, необходимо для полноценной реализации мер по защите прав детей.