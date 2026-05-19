Проблему пенсий уехавших казахстанцев начали решать в Казахстане

После решения Конституционного Суда тысячи казахстанцев, живущих за границей, получили важный сигнал: право на пенсию не заканчивается вместе с выездом из страны. Суд подробно разъяснил, что пенсионные выплаты - это не привилегия "для проживающих в Казахстане", а конституционное право гражданина, заработанное трудом и возрастом, передает BAQ.kz.

Пенсия - не “бонус за проживание”

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба гражданки Казахстана, которая посчитала несправедливым требование фактически проживать в стране для получения государственной базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту. Восточно-Казахстанский областной суд усомнился в конституционности ряда норм Социального кодекса и обратился в Конституционный Суд.

Ключевой вывод суда оказался принципиальным: пенсия связана не с местом проживания, а с возрастом, трудовым вкладом и социальной уязвимостью человека.

Фактически Конституционный Суд заявил: если гражданин Казахстана заработал право на пенсию, то переезд в другую страну сам по себе не может лишить его этой гарантии.

Почему это решение называют историческим

До этого многие казахстанцы, выехавшие на ПМЖ за границу, сталкивались с отказами в назначении или продолжении выплат. Причина - неоднозначные формулировки законодательства.

Суд прямо указал, что норма о необходимости постоянного проживания была прописана неудачно и создавала риск неправильного толкования.

Особенно важным стало разъяснение о том, что граждане Казахстана, даже проживая за рубежом, не теряют своего гражданства, а значит - сохраняют весь объем конституционных прав, включая пенсионное обеспечение.

Это решение может затронуть десятки тысяч человек: пенсионеров, переехавших к детям за границу, этнических казахов, вернувшихся на историческую родину других стран, а также граждан, живущих между несколькими государствами.

Суд напомнил: государство - социальное

В постановлении Конституционный Суд сделал акцент не только на букве закона, но и на самой философии государства.

Суд напомнил, что Казахстан по Конституции является социальным государством, а значит обязан обеспечивать достойную жизнь и защиту граждан, особенно в пожилом возрасте.

При этом судьи отдельно подчеркнули: право свободно выезжать за пределы страны не может становиться основанием для ограничения других конституционных прав человека.

Гражданин не должен выбирать между свободой передвижения и правом на пенсию.

Но проблема полностью не решена

Несмотря на громкое решение, сам механизм выплаты пенсий за границу пока остается несовершенным.

Суд прямо указал, что в Казахстане до сих пор отсутствует полноценная система выплат пенсий гражданам, постоянно проживающим за рубежом.

Кроме того, проблема осложняется нехваткой международных соглашений между странами. Без таких договоров сложно учитывать стаж, избегать двойных выплат и организовывать перевод средств.

Поэтому Конституционный Суд фактически дал поручение государству: разработать понятный и современный механизм защиты пенсионных прав граждан независимо от места проживания.

Что изменится теперь

По итогам рассмотрения Конституционный Суд официально признал:

гражданам Казахстана не может предъявляться требование постоянного проживания в стране для назначения и получения базовой пенсии и пенсии по возрасту;

факт выезда за границу может иметь значение только для тех категорий лиц, для которых такое условие прямо предусмотрено законом;

правительству поручено в течение года внести изменения в Социальный кодекс.

Теперь государственным органам предстоит не просто переписать нормы, а фактически адаптировать пенсионную систему к новой реальности - миру, где граждане могут жить в одной стране, работать в другой, а пенсию получать из третьей.

Новая эпоха для пенсионной системы?

Это решение Конституционного Суда может стать поворотным моментом для всей социальной политики Казахстана.

Суд впервые настолько четко поставил права граждан выше бюрократических процедур и указал: пенсия - это не административная льгота, а часть конституционного договора между государством и человеком.

И теперь главный вопрос - насколько быстро государство сможет превратить это юридическое решение в реально работающий механизм для тысяч казахстанцев по всему миру.