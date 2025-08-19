Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планирует ввести новые цифровые технологии для решения проблем ЖД. Об этом на заседании Правительства сообщил глава ведомства Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

Министерство провело анализ, и он показал ряд ключевых проблем: отсутствует прозрачность загруженности магистральной сети, планирование выполняется вручную, а контроль за операциями остаётся слабым. Все это приводит к задержкам в подаче и уборке вагонов, фиксированию прибытия и отправления на бумаге и, как следствие, к простоям.

"Указанные проблемы решаются за счет внедрения цифровых технологий, среди которых: цифровой двойник магистральной сети; искусственный интеллект для планирования перевозок; видеодеораспознавание номеров вагонов и услуга; определение местоположения вагона/груза; автоматическая передача данных с GPS-трекеров в систему для определения факта прибытия/отбытия; автоматический расчёт времени простоя за счет фиксации номера вагона", - сказал министр.

Он подчеркнул, что данные решения сократят количество шагов на 45%, бизнес-роли уменьшатся на 35%.