Проблемы должников не должны перекладывать на государство — финрегулятор

Банкам и микрофинансовым организациям в Казахстане рекомендовали не ограничиваться формальными ответами должникам, а искать реальные варианты погашения задолженности с учетом доходов и финансовых возможностей человека, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Этот вопрос обсудили на встрече главы Агентства Мадины Абылкасымовой с руководителями банков, МФО, коллекторских агентств и финансовыми омбудсманами.

Регулятор обратил внимание финансовых организаций на работу с клиентами, которые уже столкнулись с трудностями при выплате кредитов. Подход, по позиции Агентства, должен быть не формальным: кредитору необходимо оценивать положение конкретного заемщика и предлагать решение, которое тот действительно способен выполнить.

В первую очередь спор с клиентом должны пытаться урегулировать сами банки, МФО и другие участники финансового рынка.

В Агентстве подчеркнули, что финансовым организациям не следует перекладывать эту работу на государственные органы. Для этого в банках и МФО уже созданы подразделения по защите прав клиентов.

При этом оценивать их работу предлагается не по тому, насколько быстро человеку отправили официальный ответ, а по тому, удалось ли реально решить его проблему.

Актуальность вопроса подтверждает и статистика обращений. За девять месяцев 2026 года Агентство рассмотрело 144,3 тыс. обращений граждан. Значительная их часть связана именно с урегулированием задолженности.

Помимо проблем с выплатой кредитов, казахстанцы обращаются по поводу ареста и блокировки банковских счетов, мошенничества и исправления кредитной истории.

На фоне высокой долговой нагрузки регулятор в последние два года постепенно ужесточал требования к потребительскому кредитованию. В частности, были изменены требования к коэффициенту долговой нагрузки, запрещена выдача новых займов людям с просрочкой более 90 дней, ограничен максимальный размер потребительских кредитов и снижена предельная годовая эффективная ставка вознаграждения.

По данным Агентства, в результате темпы роста портфеля беззалогового потребительского кредитования снизились почти вдвое – с 14,6% в августе 2025 года до 7,5% в августе 2026-го.