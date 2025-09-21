Поздравляя жителей с Днём города, аким Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул, что одной из главных задач в ближайшие годы станет формирование современной и интегрированной транспортной системы мегаполиса, соответствующей передовым международным требованиям экологичности, комфорта и безопасности, передаёт BAQ.KZ.

По словам главы города, уже начата реализация программы развития сети BRT общей протяжённостью более 100 километров. Это позволит увеличить пассажиропоток на общественном транспорте более чем в два раза и повысить среднюю скорость движения на 15 процентов. Параллельно будет начато строительство линий LRT и прокладка свыше 20 километров новых веток метро.

Особое внимание будет уделено экологической трансформации мегаполиса. Дархан Сатыбалды отметил, что в городе внедрят зоны с низким уровнем выбросов, а ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 будут переведены на природный газ.

"Одним из знаковых проектов станет строительство первого в Казахстане завода по энергетической утилизации твёрдых бытовых отходов. Завод в Алматы сможет перерабатывать до 2 тысяч тонн отходов в сутки и вырабатывать до 60 мегаватт электроэнергии в год", — подчеркнул аким.

Комплексная реализация этих мер позволит к 2028 году снизить уровень загрязнения воздуха в Алматы вдвое. Как отметил глава города, это станет важным шагом в решении одной из ключевых задач мегаполиса — улучшения экологической ситуации и повышения качества жизни алматинцев.