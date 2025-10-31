Пациенты столичного центра семейного здоровья "Шипагер" массово жалуются на трудности с тем, чтобы попасть на приём к врачам. Корреспондент BAQ.KZ попыталась записаться к участковому врачу и столкнулась с теми же проблемами, о которых говорят горожане.

Первым делом – попытка записаться через платформу Damumed. В приложении нет возможности записаться самостоятельно. Система просит обратиться в регистратуру.

Дозвониться в колл-центр оказалось почти невозможно. Звонок либо долго не принимают, либо вызов автоматически сбрасывается после нескольких гудков. Когда всё-таки удаётся дождаться ответа, соединение нередко обрывается уже во время разговора и перебрасывается на другого оператора.

Сотрудники колл-центра, с которыми всё же удалось поговорить, не скрывают: это техническая проблема, с которой они сталкиваются ежедневно. По их словам, люди вынуждены звонить по 5-10 раз, чтобы просто попасть на приём к своему врачу. Некоторые пациенты приходят в поликлинику лично, чтобы записаться, хотя сама система призвана сократить очереди и обеспечить удобство онлайн-записи.

Таким образом, цифровизация в медицинских учреждениях, призванная упростить жизнь гражданам, в реальности превращается в испытание. Пациенты тратят часы, чтобы просто попасть к терапевту, а линия колл-центра "Шипагера" не выдерживает нагрузки.