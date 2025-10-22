В Казахстане продолжается системная работа по защите прав граждан в сфере торговли, оказания услуг и недвижимости, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минторговли.

Только за последние месяцы Комитет и его территориальные департаменты торговли и защиты прав потребителей восстановили нарушенные права казахстанцев по ряду резонансных дел на общую сумму свыше 122 миллионов тенге.

Одним из наиболее острых направлений остаются жалобы на автомобили с заводскими и сервисными дефектами. В Алматы гражданам вернули средства на сумму свыше 74 миллионов тенге: речь шла о серьёзных поломках двигателей, некачественном обслуживании и отказе дилеров устранять неисправности. В Кызылординской области суд обязал автосалон вернуть покупателю 12,14 миллиона тенге. В Шымкенте по ряду заявлений восстановлены права потребителей на сумму более 32,5 миллиона тенге. В Западно-Казахстанской области суд удовлетворил иск потребителя, которому вернули 19,62 миллиона. В Ұлытау покупателю заменили неисправный автомобиль на новый стоимостью 9,09 миллиона тенге. В Костанайской области достигнуто медиативное соглашение с выплатой 15,14 миллиона тенге, включая компенсацию морального вреда. В Астане спор был урегулирован мирным путём — потребителю предоставлен новый автомобиль стоимостью 8,99 миллиона тенге.

Защита прав дольщиков и покупателей жилья также остаётся приоритетной. В Алматы департамент помог вернуть 7,2 миллиона тенге за несданную квартиру, а в Шымкенте потребителю удалось вернуть 37 миллионов тенге после отказа застройщика вернуть предоплату.

Коллективные жалобы на ненадлежащее оказание услуг также получили отклик. В Шымкенте и Павлодарской области были рассмотрены претензии к фитнес-залам, работающим в антисанитарных условиях. В результате защищены права 10 потребителей на сумму более 750 тысяч тенге. В Павлодарской области пятеро казахстанцев добились возврата 2,63 миллиона тенге после того, как при покупке косметики на их имя были оформлены кредиты без согласия. В Актюбинской области семерым туристам вернули 1,2 миллиона тенге за несостоявшиеся поездки.

Массовые дела также стали предметом особого внимания. В Западно-Казахстанской области суд встал на сторону 18 потребителей, которые не получили заказанную мебель — сумма иска составила 11,25 миллиона тенге. В Костанайской области была восстановлена подача горячей воды для более чем двух тысяч жителей микрорайона "Береке" — в результате усилий департамента.

В целом, за девять месяцев текущего года в рамках работы по защите прав потребителей в Казахстане были вынесены положительные судебные решения, произведены возвраты денежных средств и обмен товаров на сумму свыше 1,9 миллиарда тенге. Каждое из обращений рассматривается не просто как спор, а как защита человеческого достоинства и законных прав.