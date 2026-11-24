В Акмолинской области состояние сельскохозяйственных земель будут оценивать с помощью спутниковых снимков и искусственного интеллекта. Технология позволит выявлять участки, где почва теряет свои свойства. Новый метод уже испытали в четырёх сельских округах, а в 2027 году его планируют распространить на весь регион, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Как изучают землю из космоса

Для мониторинга сельскохозяйственных земель используют систему JerInSpectr. Пилотный проект в Акмолинской области охватил около 3 550 квадратных километров.

Чтобы оценить состояние земель, специалисты совместили традиционные методы исследования почвы с современными цифровыми технологиями.

В ходе пилотного проекта обследовали 120 полевых точек, провели лабораторный анализ 111 почвенных профилей и 85 агрохимических проб.

Полученные результаты сопоставили со спутниковыми снимками, данными о рельефе местности и многолетними наблюдениями за погодой.

Затем к анализу подключили искусственный интеллект. Его алгоритмы помогают выявлять признаки деградации почв и определять проблемные участки.

Зачем это нужно фермерам

Снижение плодородия почвы напрямую влияет на урожайность и, соответственно, доходы сельхозпроизводителей. При этом внешне благополучное поле не всегда говорит о хорошем состоянии земли.

Спутниковый мониторинг в сочетании с лабораторными исследованиями позволит выявлять участки, требующие дополнительного внимания, и принимать более обоснованные решения по использованию сельскохозяйственных земель.

Если сейчас методику применяют на территории четырёх сельских округов, то уже в 2027 году её планируют распространить на всю Акмолинскую область.

От состояния почвы до прогноза урожая

В дальнейшем информацию о сельскохозяйственных землях и другие отраслевые данные планируют объединить в рамках единой цифровой инфраструктуры Digital Agro Platform и хранилища данных Smart Data Agro.

Искусственный интеллект намерены использовать для прогнозирования урожайности, оценки рисков распространения заболеваний растений и животных, а также подготовки рекомендаций для аграриев.

Параллельно Минсельхоз развивает ИИ-сервисы для ветеринаров и разрабатывает чат-бот для портала GosAgro.kz, который будет консультировать фермеров по вопросам получения государственных субсидий.