Крупнейшие авиакомпании мира столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов после решения Airbus провести экстренную перестановку программного обеспечения на около 6 000 самолетов семейства A320, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как передает Report, Air France вынуждена была отменить 35 рейсов из-за технических неполадок. Бюджетный перевозчик Flynas предупредил о задержках, связанных с программной и технической перенастройкой флота. EasyJet также проводит обновление ПО на своих самолетах Airbus A320.

Air New Zealand сообщила о значительных изменениях расписания рейсов A320neo и вероятных отменах. Ирландская Aer Lingus подтвердила, что часть ее воздушных судов попала под отзыв, а Air India заявила о возможных задержках.

В британском Министерстве транспорта отметили, что влияние на местные авиалинии остается ограниченным, поскольку лишь небольшое количество самолетов нуждается в сложной модернизации.

Ранее Airbus объявил, что обнаружил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на критически важные данные, влияющие на управление полетом. В связи с этим производитель начал экстренное обновление программного обеспечения самолетов серии A320.

Ситуация может повлиять на международное авиасообщение в ближайшие дни, пока продолжается техническая корректировка воздушных судов.