Во многих регионах Казахстана служба скорой помощи сталкивается с дефицитом машин, нехваткой укомплектованных бригад, низкой зарплатой и проблемами материально-технического оснащения. В отдельных регионах врачи вынуждены выезжать на вызовы на такси, а водители жалуются на низкое качество закупаемых автомобилей и сложности со страхованием, передает BAQ.KZ.

Об этих проблемах депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов говорил на встрече с фельдшерами, врачами и водителями скорой помощи, которая прошла на областной станции. О встрече он сообщил в своём Telegram-канале, подчеркнув, что разговор был открытым и посвящён конкретным вопросам работы службы.

"Ситуация со скорой помощью во многих регионах остаётся сложной. Не хватает карет, не хватает укомплектованных бригад. В отдельных регионах, если сравнивать с нормативами, дефицит настолько серьёзный, что врачам приходится выезжать на вызовы на такси. Также есть вопросы по заработной плате и материально-техническому оснащению, которые требуют срочного решения", — написал Асхат Аймагамбетов.

Он также остановился на недавно принятом законе, который усиливает защиту медицинских работников, и рассказал о мерах, направленных на их безопасность.

"В первую очередь мы рассказали о недавно принятом законе, который усиливает защиту медицинских работников - водителей скорой помощи, фельдшеров, врачей и медсестер. Закон направлен на защиту от нападений и насилия. Очень важно, чтобы каждый сотрудник скорой чувствовал себя защищённым на работе. Мы обсудили, как новые меры будут применяться на практике и как они помогут снизить количество конфликтных ситуаций на вызовах", — отметил депутат.

Депутат рассказал и о других инициативах, включая авторскую поправку по страхованию медиков и дополнительные бюджетные средства на 2026 год.

"В частности, о нашей авторской поправке по страхованию на случай насилия в отношении медработников. Есть и ряд других предложений, над которыми мы сейчас работаем. Мы обсудили, каким образом эти меры будут внедряться в регионах и как можно обеспечить их эффективность. Важно, чтобы медики не только имели защиту на бумаге, но и чувствовали её на практике", — уточнил мажилисмен.

Он также отметил проблемы с качеством автомобилей скорой помощи и сроками их амортизации, а также сложности со страхованием машин.

"В северных регионах водители открыто говорят, что китайские машины требуют в разы больше затрат на обслуживание, запчасти приходится ждать долго, а качество оставляет желать лучшего. В одном регионе водители признались, что не глушат машины ночью, потому что утром их иногда невозможно завести. Сроки списания одинаковые и для служебных авто, и для скорой помощи, но нагрузка несопоставима - скорая постоянно в движении. Эти правила необходимо менять, чтобы техника была безопасной и работала исправно", — подчеркнул депутат Мажилиса.

По словам депутата, системная работа над улучшением ситуации будет вестись совместно с Министерством здравоохранения.