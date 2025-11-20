В Казахстане растёт число детей, у которых во время профилактических медосмотров выявляются различные заболевания, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Однако специалисты подчёркивают: абсолютный прирост связан прежде всего с тем, что самих детей становится больше, а охват профосмотрами ежегодно растёт. Если рассматривать относительные показатели, по многим категориям их количество остаётся стабильным или даже снижается.

По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году медосмотр прошли более 5,1 миллиона детей в возрасте до 14 лет. Число обследованных ежегодно увеличивается с 2021 года, что говорит о расширении доступа к медуслугам и повышении вовлечённости родителей. Заболевания или подозрения на них были выявлены у 104,9 тысячи детей — это около 2,1 процента от всех осмотренных.

Самой распространённой проблемой остаются нарушения зрения. Почти 58 тысяч детей получили рекомендации офтальмологов, однако в сравнении с 2019 годом этот показатель снизился почти на 19 процентов. Уменьшается и число зарегистрированных случаев сколиоза и нарушений осанки. При этом растёт количество детей, у которых фиксируются снижение слуха и дефекты речи: за пять лет их число увеличилось на треть.

Ситуация в регионах заметно отличается. В среднем по стране на каждую тысячу осмотренных детей приходится 11 случаев проблем со зрением, однако в ряде областей этот показатель значительно выше. В Атырауской области он достигает 32,6 случая, в Карагандинской — 27,2, в Кызылординской — 24,6. В южных регионах ситуация противоположная: в Жамбылской области выявляется всего 3,3 случая на тысячу детей. Эксперты предупреждают, что низкие показатели могут быть связаны не с отсутствием проблем, а с ограниченным доступом к медосмотрам.

Несмотря на рост абсолютных значений, в стране фиксируется общее снижение числа впервые установленных диагнозов у детей. В 2024 году было выявлено 3,9 миллиона таких случаев — на 15 процентов меньше, чем в 2019-м. Наиболее заметно уменьшилось количество заболеваний органов дыхания, крови и кожи. В то же время увеличилось число диагностированных болезней уха, нервной и костно-мышечной систем.

Общий уровень детской заболеваемости также идёт на спад. В 2019 году на каждых 100 детей приходилось 87 случаев выявленных заболеваний, тогда как в прошлом году этот показатель снизился до 66,9. Эксперты связывают такую динамику с расширением раннего скрининга, улучшением диагностики и ростом числа детских специалистов.

Позитивную роль сыграло и укрепление педиатрической службы. После возвращения специальности в систему высшего образования в стране увеличилось число детских врачей. Если три года назад показатель обеспеченности составлял 0,55 педиатра на тысячу детей, то в прошлом году он вырос до 0,7. Рост кадрового обеспечения отмечается в большинстве регионов, а наиболее заметная динамика зафиксирована в Алматы и Атырауской области.