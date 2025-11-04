Полицейские Астаны вернули 87-летнему пенсионеру 39 миллионов тенге, похищенные мошенниками, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел в августе, когда злоумышленники, представившись сотрудниками полиции и Национального банка, убедили пожилого мужчину, что кто-то пытается переоформить его квартиру и выставить её на торги. Чтобы "сохранить имущество", потерпевший был вынужден продать квартиру и перевести вырученные деньги на так называемый "безопасный счет".

Мошенники уверяли пенсионера, что проводится секретная спецоперация МВД и Национального банка, и запретили сообщать о происходящем даже родственникам. Следуя указаниям злоумышленников, мужчина передал 39 миллионов тенге курьеру.

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Астаны быстро установили и задержали 23-летнего подозреваемого. При нем были изъяты похищенные деньги, которые незамедлительно возвращены потерпевшему. Задержанный помещен в изолятор временного содержания, а по факту преступления начато досудебное расследование.

С начала года в столице зарегистрировано более трёх тысяч случаев интернет-мошенничества. Наиболее уязвимой категорией остаются граждане старше 50 лет, которые чаще становятся жертвами злоумышленников из-за недостаточного уровня финансовой грамотности.