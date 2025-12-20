В Астане подвели итоги управления возвращёнными государству активами — и список проданного впечатляет, передает BAQ.KZ. Гостиница "Думан", элитные виллы в Дубае, земельные участки и даже археологические артефакты. Все это обсуждали 19 декабря на заседании Попечительского совета компании по управлению возвращёнными активами под председательством депутата Мажилиса Марата Башимова.

Как рассказал гендиректор компании Қуанышбек Мұқаш, за год через электронные торги на платформе E-Qazyna прошло почти шесть сотен аукционов. В итоге десятки объектов ушли с молотка, а вырученные средства направили в Специальный государственный фонд. Среди самых громких сделок — продажа столичного гостиничного комплекса "Думан" и двух вилл в Дубае, которые долгое время находились за пределами досягаемости государства.

Часть активов решили не продавать, а оставить в госсобственности. Речь идёт о земле, а также культурных ценностях — древних монетах и археологических находках, переданных в Национальный музей. В компании подчёркивают: задача не просто "распродать всё", а сохранить ценное и вернуть активы в легальный оборот. Попечительский совет утвердил отчёт единогласно. В сухом остатке: государство продолжает вытаскивать активы из тени, превращая их либо в деньги для бюджета, либо в собственность страны. Насколько эффективно — покажет уже следующий год.