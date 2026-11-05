Продали квартиру или машину с прибылью: придется заплатить налог

Купили квартиру за 25 миллионов теңге, а продали за 32 миллиона? Или нашли покупателя, который готов заплатить за вашу машину больше, чем вы когда-то отдали за нее сами? Сделка кажется удачной, но часть заработанных денег, возможно, придется перечислить государству. С 2026 года в Казахстане изменились правила налогообложения доходов от продажи недвижимости. Разбираемся на конкретных примерах, кому придется платить, кто освобожден от налога и что делать после продажи имущества.

Как разъяснили в Департаменте государственных доходов, налог зависит от стоимости имущества, срока владения и даты регистрации права собственности.

Здесь действует простое правило. Если человек продал имущество дороже, чем приобрел, у него может возникнуть доход от прироста стоимости. Но налог рассчитывается с прибыли, а не со всей суммы сделки.

Купили квартиру за 25 миллионов, продали за 32. Сколько платить?

Представим, что казахстанец приобрел квартиру в 2026 году за 25 млн теңге. Через десять месяцев цены на недвижимость выросли, и он продал ее за 32 млн.

На сделке удалось заработать 7 млн теңге. Именно эта сумма, а не все 32 миллиона, подлежит налогообложению. При ставке 10% государству придется перечислить 700 тысяч теңге.

Но если бы владелец продал квартиру по первоначальной цене либо дешевле, дохода от прироста стоимости не возникло бы. Соответственно, и платить налог с продажи не пришлось бы.

Когда можно продать квартиру и не платить налог?

Здесь начинается самое интересное. С 2026 года срок владения жильем, после которого прибыль от продажи освобождается от индивидуального подоходного налога, увеличился с одного года до двух лет. При этом для ранее оформленной недвижимости предусмотрены переходные правила.

Право собственности зарегистрировано до 1 января 2026 года. Налог с прибыли возникает, если жилье находилось в собственности менее одного года.

Право собственности зарегистрировано после 1 января 2026 года. Налог с прибыли возникает при продаже жилья до истечения двух лет владения.

Допустим, человек зарегистрировал право собственности на квартиру в 2025 году. Если к моменту продажи в 2026 году с даты регистрации прошел хотя бы год, налог с прироста стоимости платить не требуется.

А вот покупателю, оформившему квартиру в 2026 году, для такого освобождения нужно дождаться двухлетнего срока.

Это касается жилых домов, квартир, дач, гаражей, парковочных мест, кладовок и объектов личного подсобного хозяйства. Аналогичный порядок предусмотрен для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, дачи, личное подсобное хозяйство, гаражи и парковки.

Отсчет начинается с даты государственной регистрации права собственности. Поэтому при планировании сделки стоит проверить документы, а не ориентироваться на день получения ключей или фактического заселения.

Но есть недвижимость, которую срок владения от налога не спасает

Другие правила действуют при продаже коммерческой недвижимости. Например, если человек владеет магазином, офисом или складом и продает его с прибылью, налог может возникнуть независимо от того, сколько лет объект находился в собственности.

Аналогичный порядок предусмотрен для недвижимости за пределами Казахстана.

Поэтому правило о двух годах нельзя автоматически распространять на любые здания и земельные участки.

А если продали автомобиль?

Допустим, машину купили за 10 млн теңге, а через восемь месяцев продали за 12 млн. Разница составила 2 млн теңге, а налог по ставке 10% составит 200 тысяч теңге.

Но если тот же автомобиль находился в собственности год или дольше, налог с прибыли от его продажи не возникает.

Правило касается транспортных средств, зарегистрированных в Казахстане. Для машин с иностранной регистрацией, воздушных и морских судов срок владения значения не имеет. Прибыль от их продажи может облагаться налогом независимо от того, как давно они принадлежат владельцу.

Получили квартиру в подарок или по наследству. Что теперь?

Далеко не вся недвижимость достается людям через покупку. Кто-то получает квартиру от родителей, кому-то жилье переходит по наследству.

Но как считать прибыль, если собственник не потратил на приобретение ни одного теңге?

Налоговый кодекс предусматривает специальные правила.

Если квартира досталась по наследству, первоначальной стоимостью считается ее рыночная цена на дату возникновения права собственности. Для подтверждения понадобится отчет независимого оценщика.

При дарении недвижимости, являющейся объектом налога на имущество физических лиц, расчет производится иначе. За основу берется оценочная стоимость, определенная для исчисления налога на имущество на 1 января года, в котором возникло право собственности.

Получается, что у подаренной квартиры тоже есть стоимость для налогового расчета, даже если новый владелец ничего за нее не заплатил.

При продаже такого жилья необходимо учитывать и срок владения. Если он меньше установленного законом, а цена продажи превышает первоначальную стоимость, может возникнуть налог.

Для автомобилей, полученных безвозмездно, предусмотрен отдельный порядок определения первоначальной стоимости. Поэтому при продаже подаренной или унаследованной машины расчет нужно проводить с учетом способа ее получения.

Налог может составить 15%. Кого это касается?

С 2026 года в Казахстане действует прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога.

До установленного порога облагаемого дохода применяется ставка 10%. В 2026 году этот порог составляет 8 500 месячных расчетных показателей, или 36 762 500 теңге.

Если облагаемый доход за календарный год превышает указанную сумму, с превышения рассчитывается налог по ставке 15%.

Например, если рассматриваемый налогооблагаемый доход за год составляет 40 млн теңге и для расчета берется только эта сумма, первые 36 762 500 теңге облагаются по ставке 10%, оставшиеся 3 237 500 теңге по ставке 15%.

Общая сумма налога в таком примере составит 4 161 875 теңге.

При этом порог относится к облагаемому доходу за календарный год, а не отдельно к каждой сделке. Поэтому при наличии других облагаемых доходов итоговый расчет может отличаться.

Продали квартиру в 2026 году. Когда идти в налоговую?

Если после продажи недвижимости или автомобиля возник налогооблагаемый доход, гражданин должен самостоятельно рассчитать налог и отчитаться перед государством.

Для этого предусмотрен следующий порядок.

До 15 сентября 2027 года необходимо подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

До 25 сентября 2027 года необходимо уплатить рассчитанный индивидуальный подоходный налог.

Подать декларацию можно через кабинет налогоплательщика, приложение e-Salyq Azamat либо на бумаге в органе государственных доходов по месту жительства или пребывания.

Эти сроки относятся к доходам, полученным в 2026 году. Если человек продаст имущество в 2027-м, отчитываться по соответствующей сделке придется уже в 2028 году.

Если прибыль от продажи отсутствует либо имущество находилось в собственности достаточно долго для освобождения от налога, обязанности подавать декларацию исключительно по этой причине не возникает.

Какие документы нельзя выбрасывать после продажи?

Договор купли-продажи лучше сохранить даже после того, как деньги получены, а новый владелец зарегистрировал имущество на свое имя.

Именно документы о первоначальной стоимости позволяют подтвердить, сколько человек заплатил за квартиру или автомобиль. Без них могут возникнуть сложности при расчете налогооблагаемого дохода.

Для унаследованного имущества может понадобиться отчет об оценке, а для подаренной недвижимости действуют специальные правила подтверждения стоимости.

В налоговых органах напоминают, что нарушение сроков подачи декларации и уплаты налога может повлечь предупреждение, штраф или начисление пени.

Поэтому перед продажей жилья или автомобиля с прибылью лучше заранее выяснить три обстоятельства. Когда зарегистрировано право собственности, какой срок владения предусмотрен для этого имущества и насколько цена продажи превышает первоначальную стоимость.

Иногда разница всего в несколько дней может определить, придется ли отдавать налоговой сотни тысяч теңге или вся прибыль останется у продавца.