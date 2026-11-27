До Нового года еще больше месяца, а в Восточно-Казахстанской области уже начали проверять продавцов фейерверков и петард. Полицейские выясняют, легально ли предприниматели торгуют пиротехникой и в каких условиях ее хранят. Жителям региона также напомнили, где можно приобрести сертифицированную продукцию, передает BAQ.KZ.

В области стартовал первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника». Полицейские проверяют наличие у продавцов лицензий и сертификатов, а также соблюдение требований к хранению и реализации продукции.

На сегодняшний день сотрудники полиции проверили четыре компании, имеющие лицензии на продажу пиротехники, и провели 75 мероприятий по выявлению оптовых поставщиков несертифицированной продукции. Пока нарушений не обнаружили.

Особое внимание уделяют безопасности детей. Полицейские совместно с сотрудниками ДЧС провели 230 профилактических лекций в школах и других образовательных учреждениях. Детям рассказали об опасности самостоятельного запуска петард и фейерверков.

Где в ВКО разрешена продажа пиротехники

В полиции назвали девять специализированных торговых точек в трех городах области.

Усть-Каменогорск:

улица Виноградова, 17А – ТД «Дос-Нар»;

улица Бажова, 33/1 – ТД «Самал»;

улица Казахстан, 62 – ТД ADK RIVER;

проспект Сатпаева, 51 – ТД MAXI MALL;

улица Жибек Жолы, 1 – ТД «Магнум»;

улица Бажова, 110 – ТД «АДК»;

проспект Сатпаева, 84 – ТД Fresh Market.

Риддер:

- улица Независимости, 39 – ТД «Валентина».

Алтай:

- улица Первомайская, 23/2.

Полицейские призывают жителей не покупать петарды и фейерверки с рук или на стихийных рынках. Перед использованием пиротехники необходимо внимательно изучить инструкцию и соблюдать меры безопасности.