В Казахстане продолжается усиленный контроль за ростом цен на социально значимые продовольственные товары. По данным Министерства торговли и интеграции, с начала года за превышение допустимой торговой надбавки предпринимателям вынесены 2438 административных постановлений, включая 1267 штрафов на общую сумму более 50,8 млн тенге, передает BAQ.KZ.

По всей стране работают региональные комиссии, которые расследуют посреднические схемы и анализируют цепочки ценообразования. С начала года проведено 960 заседаний, выявлено 2727 случаев необоснованного удорожания и непродуктивных посредников. В результате 2342 предпринимателя привлечены к административной ответственности, а 385 посредников исключены из цепочек поставок.

Эффективность проверок усилили представители АФМ, АЗРК, КГД и других госорганов. Производителям и предпринимателям регулярно разъясняются правила соблюдения предельной торговой надбавки — не более 15%.

Параллельно в пилотном режиме продолжается анализ электронных счетов-фактур. За год изучено более 10 млн цепочек поставок, в которых обнаружено 914 рисков нарушения законодательства. Этот инструмент позволяет оперативно выявлять необоснованный рост цен.

Министерство привело и конкретные примеры нарушений:

ЗКО: ИП "Жулдыз" закупала соль "Илецкая" по 55 тг/кг, продавая по 90 тг — надбавка 63,6%.

Ұлытау: ИП Байкенжинова З.М. реализовывала подсолнечное масло "Шедевр" с наценкой 22,2%.

Костанайская область: ИП Кащенко И.Л. продавала лук по 150 тг/кг при надбавке 50%.

Во всех случаях к предпринимателям применены меры административного воздействия по статье 204-4 КоАП РК.