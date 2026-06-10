Продажа колеса обозрения в Актау вызвала активное обсуждение среди горожан

Объявление о продаже колеса обозрения, расположенного в парке «Акбота» в Актау, привлекло внимание жителей города и стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

Как сообщает Lada.kz, многие пользователи отреагировали на новость с юмором. Некоторые в шутку заявили, что готовы приобрести колесо обозрения и установить его рядом со своим домом. Другие предположили, что конструкция может представлять интерес лишь как металлолом.

Вместе с тем немало горожан выразили сомнения по поводу технического состояния аттракциона. По мнению пользователей, колесо нуждается в серьезном обновлении, а его возраст вызывает вопросы относительно безопасности эксплуатации.

Часть комментаторов сравнила объект с современными колесами обозрения, установленными в других городах Казахстана, отметив необходимость модернизации городской инфраструктуры отдыха.

Нашлись и те, кто поддержал владельца аттракциона, указав, что содержание подобных объектов требует значительных затрат.

Жители также предложили несколько вариантов дальнейшей судьбы колеса обозрения. Среди идей — перенос конструкции в туристические зоны региона, включая Кендерли и Бозжыру. Некоторые считают, что после реконструкции парка на его месте должен появиться новый современный аттракцион.

Таким образом, обсуждение будущего одной из самых узнаваемых достопримечательностей Актау оказалось не менее заметным событием, чем само объявление о продаже.