В Астане прошла пресс-конференция, посвящённая текущему состоянию и перспективам развития автомобильной отрасли Казахстана, передает BAQ.KZ.

В обсуждении приняли участие руководители автозаводов, представители официальных импортеров и отраслевые эксперты. Ключевыми темами стали объёмы продаж, динамика производства и состояние автопарка страны.

По итогам 2025 года рынок продемонстрировал уверенный рост. Как сообщила президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева, продажи автомобилей увеличились по сравнению с предыдущим годом, а положительная динамика может сохраниться и дальше.

«С 2024 по 2025 год объём продаж автомобилей увеличился на 15%. По прогнозам на 2026 год ожидается сохранение положительной динамики - автопарк может вырасти ещё примерно на 5%. Если анализировать колебания и общую динамику рынка с 2018 года, то, несмотря на влияние различных факторов, тенденция в целом остаётся сопоставимой из года в год.», — заявила она.

Отдельное внимание было уделено состоянию автопарка. По представленным данным на 1 октября 2025 года, почти половина автомобилей в стране эксплуатируется более двух десятилетий, что формирует серьёзный вызов для рынка.

«В целом перед отраслью стоит очень важная амбициозная задача - это обновление казахстанского автомобильного парка. Машины от 0 до 7 лет - это почти полтора миллиона автомобилей, и это говорит о том, что нашим гражданам хочется ездить на новых автомобилях. При этом 41,5% автомобилей в нашем автопарке - это машины старше 20 лет, и, конечно же, это необходимо обновлять», — подчеркнула Макашева.

Также участники встречи отметили рост в производственном секторе. По итогам 2025 года объём выпуска автомобилей в Казахстане увеличился на 18%, а в 2026 году ожидается дальнейшее укрепление позиций локального производства.