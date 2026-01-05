По итогам декабря тенге укрепился до 505,73 за доллар, а валютный рынок показал рост активности без вмешательства регулятора. Тем временем Национальный банк продолжает продавать валюту из Нацфонда равномерно, не оказывая давления на курс, передает BAQ.kz.

По данным пресс-службы Нацбанка, в декабре курс тенге укрепился на 1,3% и составил 505,73 тенге за доллар США. Среднедневной объём торгов на KASE вырос с 280 млн до 359 млн долларов, а общий объём торгов достиг 7,9 млрд долларов США. По итогам всего 2025 года тенге укрепился на 3,7%, при этом объём валютных торгов увеличился на 15% и составил 63 млрд долларов.

Для трансфертов в республиканский бюджет и финансирования газопровода "Талдыкорган–Ушарал" в декабре из Национальный фонд Республики Казахстан было продано 400 млн долларов, что составило около 5% от месячного оборота. Всего за 2025 год продажи из Нацфонда достигли 8,2 млрд долларов. В январе 2026 года Национальный банк Казахстана ожидает продажу валюты в диапазоне 350–450 млн долларов.

В декабре валютные интервенции не проводились. В рамках зеркалирования было стерилизовано 475 млрд тенге, а в I квартале 2026 года планируется продажа валюты на сумму около 1,1 трлн тенге в эквиваленте. Дополнительно квазигосударственный сектор продал около 315 млн долларов валютной выручки, тогда как покупка валюты для пенсионных активов ЕНПФ в декабре и январе не запланирована, говорится в сообщении финрегулятора.