Продажи жилья в Казахстане снижаются второй месяц подряд

Рынок жилья Казахстана в мае продемонстрировал заметное снижение активности. По данным Бюро национальной статистики, за месяц в стране было зарегистрировано 30 420 сделок купли-продажи недвижимости, что на 13,5% меньше по сравнению с апрелем, когда было оформлено 35 154 сделки.

Лидерами по количеству сделок традиционно остаются Астана, Алматы и Карагандинская область. В столице зарегистрировано 5 122 сделки, в Алматы – 4 925, в Карагандинской области – 2 630. Наименьшая активность зафиксирована в области Ұлытау, где за месяц было оформлено всего 261 соглашение купли-продажи.

Рост числа сделок по сравнению с апрелем отмечен лишь в двух регионах страны – Туркестанской области (+7,6%) и Атырауской области (+0,6%). Самое значительное снижение наблюдалось в Кызылординской области (-35,5%), Алматы (-24,2%) и области Ұлытау (-19,4%).

Основную часть рынка по-прежнему составляют квартиры. В мае было продано 23 381 жилье в многоквартирных домах, что составляет почти 77% всех сделок. По сравнению с апрелем количество операций с квартирами сократилось на 14,5%.

Наиболее востребованными остаются двухкомнатные квартиры – на них пришлось 8 681 сделка. Самая высокая активность на рынке квартир зафиксирована в Астане, Алматы и Карагандинской области.

Снижение затронуло и рынок индивидуальных жилых домов. В мае было зарегистрировано 7 039 сделок, что на 10% меньше, чем месяцем ранее. Наиболее заметное сокращение произошло в Жамбылской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. Единственным регионом, где продажи частных домов выросли, стала Павлодарская область.

Если сравнивать с маем прошлого года, рынок также показывает отрицательную динамику. Количество сделок сократилось на 10,5% – с 33 986 до 30 420. При этом Туркестанская область продемонстрировала самый высокий рост за год – почти на 70%, тогда как Алматы показал наибольшее снижение – более чем на 31%.

В целом за первые пять месяцев 2026 года число сделок купли-продажи жилья в Казахстане оказалось на 5,8% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.