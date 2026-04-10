В Казахстане в марте 2026 года зафиксирован рост сделок купли-продажи жилья. По сравнению с февралем их количество увеличилось на 3,9% и составило 28 493, передает BAQ.KZ.

Согласно отчету Бюро национальной статистики, лидерами по количеству сделок традиционно остаются Алматы и Астана. В южной столице зарегистрировано более 6,4 тысячи сделок, в Астане - почти 5 тысяч. В тройку также вошла Карагандинская область.

В то же время меньше всего сделок зафиксировано в области Ұлытау - всего 208.

Если смотреть по регионам, наиболее заметный рост активности в марте показали Кызылординская, Павлодарская и Акмолинская области. Здесь сделки выросли сразу на 20–30%.

Однако не везде ситуация положительная. Снижение за месяц отмечено в области Ұлытау, Костанайской области и в Астане.

Квартиры остаются в приоритете

Основная доля сделок приходится на квартиры. В марте их было продано более 22,5 тысячи - это почти 80% от общего числа.

Чаще всего покупают однокомнатные квартиры - на них пришлось более 8,5 тысячи сделок.

Больше всего квартир покупают в Алматы, Астане и Карагандинской области.

С частными домами - спад

Сделки с индивидуальными домами, наоборот, немного снизились - на 3,4%. Всего за месяц продано около 6 тысяч домов.

При этом в отдельных регионах, таких как Павлодарская и Акмолинская области, наблюдается рост спроса на частные дома.

Что в годовом разрезе

По сравнению с мартом прошлого года рынок тоже показывает рост, но более умеренный - на 2,7%.

При этом за первый квартал 2026 года в целом наблюдается снижение активности - сделок стало на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.