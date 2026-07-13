Продкорпорация направит на поддержку аграриев более 65 млрд теңге

Общий объем финансирования аграриев со стороны Продкорпорации в 2026 году может достичь 65,7 млрд теңге, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

За первое полугодие национальный оператор перечислил на счета фермерских хозяйств 51,6 млрд теңге. Оставшаяся сумма будет направлена после исполнения форвардных контрактов и окончательных расчетов за поставленный урожай.

Значительная часть финансирования осуществляется за счет собственных оборотных средств Продкорпорации. Деньги, ранее выделенные государством на пополнение уставного капитала национального зернового оператора, используются по револьверному принципу.

"Государственные инвестиции, ранее направленные на формирование капитала Продкорпорации, продолжают эффективно работать. После исполнения контрактов и реализации сельхозпродукции средства возвращаются в оборот и вновь направляются на финансирование агропроизводителей. Такой механизм позволяет ежегодно поддерживать аграриев и расширять объемы финансирования без дополнительной нагрузки на бюджет", – сообщил председатель правления АО "НК "Продкорпорация" Асылхан Джувашев.

Средства направляются на прямой закуп сельскохозяйственной продукции и форвардное финансирование весенних полевых работ.

В рамках прямого закупа фермеры реализовали Продкорпорации 191,8 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Это более чем в два раза превышает показатель 2025 года, когда было закуплено 92,9 тыс. тонн продукции.

Всего заявки на поставку пшеницы, ячменя, подсолнечника и масличного льна поступили от 257 сельхозпроизводителей. По заключенным договорам фермерам перечислили 20,3 млрд теңге.

Еще 172 агроформирования приняли участие в программе форвардного финансирования. Они заключили контракты на поставку 471 тыс. тонн зерновой и масличной продукции.

Хозяйства Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей планируют поставить преимущественно пшеницу третьего класса, а фермеры Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей - подсолнечник.

Весной на авансирование сельхозпроизводителей направили 31,3 млрд теңге. С учетом доплаты после сбора урожая объем финансирования по форвардной программе превысит 40 млрд теңге.

Также вырос объем контрактов на поставку высокомаржинальных культур. В 2025 году он составлял 36 тыс. тонн, а в 2026 году увеличился почти в три раза – до 94,9 тыс. тонн.

После сбора урожая аграрии планируют поставить 37,8 тыс. тонн семян подсолнечника, 51,5 тыс. тонн масличного льна и 5,6 тыс. тонн рапса.

Закупаемая продукция используется для обновления государственных ресурсов зерна, формирования фуражного фонда для животноводческих и птицеводческих хозяйств, а также создания резервов для мукомольных и перерабатывающих предприятий.