Во исполнение поручения Заместителя Премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, Продкорпорация реализует комплекс мер по высвобождению мощностей элеваторов для приёмки зерна нового урожая, передает BAQ.KZ.

2 сентября первый заместитель председателя правления Продкорпорации Ильдар Исмагулов посетил Хлебную базу №1 ТОО "Астық қоймалары" в Акмолинской области. Сейчас предприятие ежедневно осуществляет отгрузку зерна по ранее заключённым контрактам. В ближайшие дни планируется вывезти около 15 тысяч тонн продукции.

"Своевременное высвобождение мощностей позволяет ускорить оборот зерна и повысить эффективность использования инфраструктуры предприятия в условиях приёмки урожая 2025 года. Важно, чтобы руководство обеспечило постоянное взаимодействие с аграриями региона и перевозчиками для равномерного и беспрепятственного завоза зерна", — отметил Ильдар Исмагулов.

С начала уборочной кампании на Хлебную базу №1 уже поступило почти 8,5 тыс. тонн зерна. Общая ёмкость хранилища составляет 192,8 тыс. тонн.

Всего в Акмолинской области у Продкорпорации заключены договоры с лицензированными элеваторами на приёмку и хранение 2,4 млн тонн зерна.

Отметим, ранее Серик Жумангарин потребовал освободить элеваторы для нового урожая.