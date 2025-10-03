С целью поддержки аграриев и сохранения конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках АО "Продкорпорация" установило закупочные цены на зерно урожая 2025 года выше рыночных значений. Такая практика сохраняется уже четвертый год подряд и реализуется в рамках программы форвардного финансирования, передает BAQ.KZ.

По данным компании, стоимость за тонну зерна с учетом НДС составит:

пшеница 3 класса (клейковина 27%+) – 115 тыс. тенге;

пшеница 3 класса (25-27%, число падения от 250) – 96 тыс. тенге;

пшеница 3 класса (25-27%, число падения от 200) – 94 тыс. тенге;

пшеница 3 класса (23-24%, число падения от 230) – 92 тыс. тенге;

пшеница 3 класса (23-24%, число падения от 160) – 90 тыс. тенге;

пшеница 4 класса (20-22%, число падения от 200) – 82 тыс. тенге;

пшеница 4 класса (18-19%, число падения от 80) – 80 тыс. тенге;

пшеница 5 класса (18%) – 70 тыс. тенге;

пшеница твердая (стекловидность 60, число падения от 200) – 90 тыс. тенге;

ячмень 2 класса – 75 тыс. тенге.

В компании подчеркнули, что установленные цены позволят сельхозпроизводителям покрыть затраты, сохранить рентабельность и гарантировать сбыт продукции.

В сезоне 2025 года ключевыми экспортными рынками для Казахстана останутся Узбекистан, Афганистан, Китай, Иран и Таджикистан. Поставки также будут продолжены в Северную Африку, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии, включая транзит через порты Черного и Балтийского морей.

Стабильность цен, по информации "Продкорпорации", будет обеспечена за счет продления действия транспортных субсидий до сентября 2026 года.