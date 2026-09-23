АО «НК «Продкорпорация» полностью рассчиталось по двум выпускам среднесрочных облигаций. Инвесторам вернули 62,7 млрд тенге, из которых 60 млрд тенге – основная сумма долга, еще 2,7 млрд тенге – купонный доход.

По данным Министерства сельского хозяйства, выплаты были произведены в конце августа 2026 года. Облигации Продкорпорация разместила на бирже KASE в начале 2025 года.

Зачем компании понадобились облигации

Необходимость в финансировании связана с особенностями зернового рынка. Основные расходы возникают в период закупки урожая, тогда как доход от его последующей реализации поступает постепенно.

Поэтому компании важно иметь достаточно средств именно в период закупочной кампании.

«При определении срока финансирования мы учитывали специфику денежного цикла зернового рынка, при котором значительная потребность в ликвидности возникает в период закупа урожая, а денежные поступления от его реализации распределяются на последующие периоды», – объяснил первый заместитель председателя правления Продкорпорации Ильдар Исмагулов.

По его словам, срок обращения облигаций в 1,5 года позволил компании сопоставить потребность в финансировании с ожидаемыми денежными потоками и своевременно выполнить обязательства перед инвесторами.

Что изменилось после погашения

После выплаты 62,7 млрд тенге общий объем долговых обязательств Продкорпорации с начала 2026 года снизился до 52,4 млрд тенге.

В компании отмечают, что снижение долговой нагрузки позволит более гибко планировать дальнейшее финансирование и при этом сохранять ресурсы для работы с аграриями.

«Для нас принципиально важно сочетать финансовую устойчивость компании с выполнением ее ключевых задач – обеспечением продовольственной безопасности и поддержкой аграриев», – подчеркнул Исмагулов.

Продкорпорация участвует в закупе сельскохозяйственной продукции и предоставляет отечественным сельхозтоваропроизводителям доступ к финансированию, в том числе через программы форвардного и прямого закупа.

Откуда взяли деньги на погашение

Как сообщил Исмагулов, обязательства были погашены преимущественно за счет денежных средств, сформированных основной деятельностью компании.

«Мы своевременно погасили значительный объем обязательств, используя преимущественно денежные средства, сформированные за счет основной деятельности. При этом компания сохраняет необходимый финансовый ресурс для продолжения работы с аграриями», – отметил он.

По словам первого зампреда, снижение долговой нагрузки укрепляет возможности компании по дальнейшему планированию финансирования и устойчивому выполнению поставленных задач.

Что дальше

Продкорпорация намерена продолжить работу по снижению долговой нагрузки и повышению эффективности управления финансовыми ресурсами.

Для компании это особенно важно в период проведения закупочных кампаний, когда аграрному сектору требуется значительный объем финансирования.

Продкорпорация является национальной компанией и оператором зернового рынка Казахстана. Она участвует в закупе и реализации сельхозпродукции, обеспечивает стабильность зернового рынка и предоставляет инструменты финансовой поддержки отечественным сельхозтоваропроизводителям.

Единственным акционером компании является Министерство сельского хозяйства Казахстана.