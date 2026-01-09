Продкорпорация рассматривала некоторые заявки на субсидии до 100 дней
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Агенство по защите и развитию конкуренции РК провело анализ применения Правил выплаты субсидий на удешевление стоимости затрат, связанных с перевозкой зерна, и выявило нарушения в действиях АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" - оператора механизма господдержки, передает BAQ.KZ.
- Выявлены отклонения от установленного Правилами порядка очередности рассмотрения заявок. Анализ показал, что отдельные заявки рассматривались с существенным превышением установленного срока (до 80–112 дней), тогда как другие заявки, поданные позднее, рассматривались оперативно в рамках одного заседания.
Указанные обстоятельства привели к концентрации значительной части бюджетных средств у ограниченного круга получателей. По итогам шести заседаний Комиссии более 60% объёма субсидий было распределено между ограниченным числом компаний, в то время как заявки других участников рынка необоснованно откладывались, - сообщили в АЗРК.
В связи с выявленными фактами Агентство направило в адрес АО "Продкорпорация" уведомление о наличии признаков антиконкурентных действий (бездействия) с требованием устранить нарушения и обеспечить равный доступ всех участников рынка к мерам государственной поддержки путём обеспечения строгого соблюдения порядка календарной очередности при рассмотрении заявок.
АО "Продкорпорация" сообщило об исполнении уведомления Агентства. Теперь корпорация планирует принимать заявки через через электронный портал и публиковать на своем официальном сайте информацию о них с указанием даты и времени их регистрации.
Самое читаемое
- 17 тонн ГСМ и миллиард тенге: МВД накрыло топливный канал в Шымкенте
- С 1 января штрафы в Казахстане выросли: за что теперь придётся платить до 130 тысяч тенге
- Жестокое убийство Айзат Джумановой: суд вынес приговор её мужу
- Нефть по $40 за баррель? Как Венесуэла, Иран и Трамп могут обрушить мировой рынок
- В 2026 году медикам в Казахстане повысят зарплаты - Минздрав