Агенство по защите и развитию конкуренции РК провело анализ применения Правил выплаты субсидий на удешевление стоимости затрат, связанных с перевозкой зерна, и выявило нарушения в действиях АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" - оператора механизма господдержки, передает BAQ.KZ.

- Выявлены отклонения от установленного Правилами порядка очередности рассмотрения заявок. Анализ показал, что отдельные заявки рассматривались с существенным превышением установленного срока (до 80–112 дней), тогда как другие заявки, поданные позднее, рассматривались оперативно в рамках одного заседания. Указанные обстоятельства привели к концентрации значительной части бюджетных средств у ограниченного круга получателей. По итогам шести заседаний Комиссии более 60% объёма субсидий было распределено между ограниченным числом компаний, в то время как заявки других участников рынка необоснованно откладывались, - сообщили в АЗРК.

В связи с выявленными фактами Агентство направило в адрес АО "Продкорпорация" уведомление о наличии признаков антиконкурентных действий (бездействия) с требованием устранить нарушения и обеспечить равный доступ всех участников рынка к мерам государственной поддержки путём обеспечения строгого соблюдения порядка календарной очередности при рассмотрении заявок.

АО "Продкорпорация" сообщило об исполнении уведомления Агентства. Теперь корпорация планирует принимать заявки через через электронный портал и публиковать на своем официальном сайте информацию о них с указанием даты и времени их регистрации.