Продкорпорация впервые за три года вышла на прибыль

Объем реализации зерна за два года вырос более чем в пять раз, а долговая нагрузка сократилась более чем вдвое.

Сегодня 2026, 19:39
АВТОР
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Сегодня 2026, 19:39
Сегодня 2026, 19:39
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АО "НК "Продкорпорация" впервые за последние три года завершило год с положительным финансовым результатом. По итогам 2025 года чистая прибыль национального зернового оператора составила 492,4 млн тенге.

Продкорпорация вернулась к прибыли

Как сообщил первый заместитель председателя правления компании Ильдар Исмагулов, улучшение финансовых показателей стало результатом работы по снижению долговой нагрузки, оптимизации финансовых обязательств и повышению эффективности деятельности.

"По итогам 2025 года Продкорпорация вернулась к прибыльной деятельности, что подтверждает эффективность принятых управленческих решений и устойчивость выбранной стратегии развития", - отметил он.

По словам Исмагулова, компания продолжала выполнять задачи по обеспечению стабильности зернового рынка и поддержке отечественных аграриев даже в условиях ценовой волатильности и сложной рыночной конъюнктуры.

Продажи зерна выросли более чем в пять раз

Одним из ключевых факторов роста стала реализация зерна.

Если в 2023 году Продкорпорация реализовала 207,9 тыс. тонн зерна, то в 2024 году объем продаж увеличился до 501,1 тыс. тонн. По итогам 2025 года поставки на внутренний рынок и экспорт достигли 1,3 млн тонн.

Таким образом, за два года объем реализации вырос более чем в пять раз по сравнению с 2023 годом и более чем в два раза относительно предыдущего года.

Рост продаж позволил увеличить экспортные поставки, обеспечить потребности внутреннего рынка и ускорить оборачиваемость товарных запасов.

Долговая нагрузка сократилась вдвое

В компании также сообщили о существенном снижении долговой нагрузки.

За последние два года совокупный долг Продкорпорации сократился более чем в два раза. Одновременно была пересмотрена структура заемного финансирования, что позволило значительно снизить стоимость привлеченных средств и расходы на обслуживание долга.

"Восстановление прибыльности и снижение долговой нагрузки создают основу для дальнейшего расширения инструментов поддержки аграриев, повышения эффективности работы на внутреннем и внешних рынках, а также реализации задач государственной политики в сфере продовольственной безопасности страны", - подчеркнул Ильдар Исмагулов.

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