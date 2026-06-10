Продкорпорация впервые за три года вышла на прибыль
Объем реализации зерна за два года вырос более чем в пять раз, а долговая нагрузка сократилась более чем вдвое.
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АО "НК "Продкорпорация" впервые за последние три года завершило год с положительным финансовым результатом. По итогам 2025 года чистая прибыль национального зернового оператора составила 492,4 млн тенге.
Продкорпорация вернулась к прибыли
Как сообщил первый заместитель председателя правления компании Ильдар Исмагулов, улучшение финансовых показателей стало результатом работы по снижению долговой нагрузки, оптимизации финансовых обязательств и повышению эффективности деятельности.
"По итогам 2025 года Продкорпорация вернулась к прибыльной деятельности, что подтверждает эффективность принятых управленческих решений и устойчивость выбранной стратегии развития", - отметил он.
По словам Исмагулова, компания продолжала выполнять задачи по обеспечению стабильности зернового рынка и поддержке отечественных аграриев даже в условиях ценовой волатильности и сложной рыночной конъюнктуры.
Продажи зерна выросли более чем в пять раз
Одним из ключевых факторов роста стала реализация зерна.
Если в 2023 году Продкорпорация реализовала 207,9 тыс. тонн зерна, то в 2024 году объем продаж увеличился до 501,1 тыс. тонн. По итогам 2025 года поставки на внутренний рынок и экспорт достигли 1,3 млн тонн.
Таким образом, за два года объем реализации вырос более чем в пять раз по сравнению с 2023 годом и более чем в два раза относительно предыдущего года.
Рост продаж позволил увеличить экспортные поставки, обеспечить потребности внутреннего рынка и ускорить оборачиваемость товарных запасов.
Долговая нагрузка сократилась вдвое
В компании также сообщили о существенном снижении долговой нагрузки.
За последние два года совокупный долг Продкорпорации сократился более чем в два раза. Одновременно была пересмотрена структура заемного финансирования, что позволило значительно снизить стоимость привлеченных средств и расходы на обслуживание долга.
"Восстановление прибыльности и снижение долговой нагрузки создают основу для дальнейшего расширения инструментов поддержки аграриев, повышения эффективности работы на внутреннем и внешних рынках, а также реализации задач государственной политики в сфере продовольственной безопасности страны", - подчеркнул Ильдар Исмагулов.
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