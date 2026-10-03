Продлен прием заявок на юбилейные премии «Тұмар» и «Үркер»

Прием заявок на юбилейные национальные премии «Тұмар» и «Үркер» в рамках Qazaqstan Media Awards продлен до 6 октября 2026 года включительно. Заявки принимаются на официальном сайте премии QMA.kz.

На конкурс принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 18 сентября 2025 года по 18 сентября 2026 года включительно. Участниками могут стать журналисты, телеведущие, авторы и создатели медиапроектов, редакции и творческие коллективы казахстанских СМИ.

Номинации премии:

Телевизионная журналистика:

• Лучший телеведущий

Лучший телевизионный материал (репортаж, интервью)

• Лучший телесериал

• Лучшая информационно-аналитическая программа

Лучший документальный проект

• Лучший проект в сфере общественной ответственности («Заң мен тәртіп», «Таза Қазақстан»)

Печатная, интернет- и радиожурналистика:

• Лучший журналист года

Лучший материал года (интервью, репортаж, статья)

• Лучший аналитический материал

Лучший медиапроект (YouTube, подкаст)

• Лучший радиопроект

Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта

Отдельное внимание в 2026 году уделено новым технологиям и будущему журналистики. Впервые введена номинация для проектов в сфере искусственного интеллекта, отражающая новые направления развития медиасферы.

Оценку конкурсных работ осуществит независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиаэксперты.

В 2026 году, в честь 10-летия национальных премий, «Тұмар» и «Үркер» впервые проходят под эгидой Qazaqstan Media Awards. За годы проведения премии стали важной частью медиасферы Казахстана, ежегодно отмечая журналистов, редакции и медиапроекты, внесшие вклад в развитие отечественной журналистики и медиа.