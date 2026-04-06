В Казахстане ожидаемая продолжительность жизни достигла 75,97 года - это самый высокий показатель за всю историю независимости, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерство здравоохранения Республики Казахстан, за последние десятилетия в стране наблюдается устойчивый рост этого показателя.

Для сравнения, в 1991 году продолжительность жизни составляла 67,6 года, в 2001 - 65,6 года, в 2011 - 68,98 года, а в 2021 - 70,23 года. Таким образом, за более чем 30 лет показатель увеличился более чем на 8 лет.

Одним из ключевых факторов роста стало снижение смертности от неинфекционных заболеваний. В 2025 году Казахстан вошёл в десятку стран Европейского региона ВОЗ, добившись сокращения смертности по этим причинам на 25%.

В ведомстве отмечают, что положительная динамика связана с развитием системы здравоохранения, повышением качества медицинских услуг и реализацией государственных программ.

Ранее Министерство здравоохранения представило новую Концепцию развития здравоохранения до 2029 года.

Документ предусматривает развитие доступной медицины, внедрение современных технологий и повышение качества медицинской помощи.

Одной из ключевых целей концепции является увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 77 лет.

Ранее Бюро национальной статистики публиковали статистику по регионам. Так, в Алматы ожидаемая продолжительность жизни уже приблизилась к 79 годам, то в области Ұлытау она остаётся на уровне 73,5 года. Разница между лучшим и худшим показателем по стране превышает пять лет. За тот же период статистика показала, что женщины в Казахстане в среднем живут 79,80 года, тогда как мужчины –72,19 года. Разрыв составляет 7,61 года, и это по-прежнему один из самых чувствительных демографических дисбалансов.

В целом, по данным Бюро, в 2025 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Казахстане составила 75,97 года. Для сравнения: в 2024 году этот показатель был 75,44 года, а в 2023-м - 75,09 года.