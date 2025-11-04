Реализация продукции из сайгаков в Казахстане разрешена и находится под контролем ветеринарных служб. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин на брифинге в Правительстве, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, регулирование популяции и охоты на сайгака находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов, а Министерство сельского хозяйства отвечает за ветеринарный контроль.

"Все убойные пункты, которые занимаются переработкой, находятся под нашим контролем. На сегодняшний день реализация не ограничена, потому что мы проводим постоянный мониторинг. Прежде чем вводить какие-либо ограничения, мы оцениваем ситуацию. Пока оснований для этого нет - заболеваний не выявлено, опасений нет", — отметил Бердалин.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли в будущем расширяться производство и реализация продукции из сайгаков, ответил: "Да, будет расширяться, можно будет ожидать, что в будущем продукция появится и в супермаркетах".